Die Schützen schossen zum Jubiläum

Anlässlich des 400-jährigen Bestehens feierten die Kervenheimer Schützen ihr Kaiser- und Königsschießen nicht nur erstmalig auf dem Burghof der Burg Kervenheim, sondern verlängerten die Feierlichkeiten gleich auf zwei Tage. Am Freitag durften sogar alle Interessierten beim Jedermannschießen an den Start gehen – einem Format, das anlässlich des Jubiläums zum ersten Mal stattfand.

Die Schützenbruderschaft hatte einen würdigen Rahmen fürs Fest geschaffen: die Burg als einzigartige Lokalität, ein lauer Sommerabend, Gerrit Quade mit Band sorgte für Musik, und Köstlichkeiten für Leib und Seele gab‘s ebenfalls. An die 300 Besucherinnen und Besucher füllten das Festwochenende mit Leben.

Mehr als 100 Schieß-Fans

Das Jedermannschießen auf einen extra für diesen Anlass gebauten hölzernen Frosch fand am Freitag großen Anklang. Mehr als 100 Anwesende beteiligten sich am Wettkampf und räumten im Laufe des Abends sechs Preise ab, unter anderem als Hauptpreis einen Gutschein für eine Fahrt mit dem Kevelaerer Heißluftballon.

Der Kevelaerer Musiker Gerrit Quade lieferte mit seinen beiden Gitarristen über den gesamten Abend eine großartige Vorstellung. Die drei Künstler trugen mit ihrer Performance zu einer ausgelassenen Gesamtstimmung bei, die sich auf dem Burghof bis in den nächsten Tag verbreitete.

Der Samstag war schießtechnisch den Sebastianern vorbehalten: Ein Preis-, Prinzen-, Kinderkönigs-, Kaiser- und Königsschießen standen auf dem Tagesplan – wobei der Kinderkönig nicht wirklich ausgeschossen, sondern ausgekegelt wurde. Den Titel des Kinderkönigs errang Leandro Stenmans, Schülerprinz wurde Till Claaßen und bei den Jugendschützen setzte sich Jonas Reykers die Krone auf. Die Schüler- und Jugendschützen hatten jeweils einen eigenen Luftgewehr-Schießstand und konnten dadurch parallel schießen.

Am Ende des Abends feierten die Menschen auf dem Burghof dann den neuen Kaiser Michael Fichte und den Jubiläums-König Sascha Claaßen, der Schütze aus Leidenschaft ist und trotz seiner erst 42 Jahre ein Urgestein der St. Sebastianus-Schützen. Seit fast 35 Jahren ist Claaßen Mitglied der Bruderschaft und war unter anderem bereits Kinderkönig, Jugendprinz, Schützenkönig und 2014/2015 Kaiser der Kervenheimer Schützen.

Ein Zeichen für den starken Zusammenhalt innerhalb des Dorfes und zwischen den St. Sebastianus-Bruderschaften Kervenheim und Winnekendonk setzten dann noch die Männer von der Freiwilligen Feuerwehr Kervenheim. Sie betreuten am Samstag den Getränkestand und sorgten gemeinsam mit den Schützen aus Winnekendonk, die die Caféteria übernommen hatten, am Grill für Steaks und Würstchen.

Vorfreude auf Spätsommer

Die Schützenbruderschaft St. Sebastianus Kervenheim-Kervendonk zog ein positives Fazit zum Wochenende: „Ein sehr gelungenes Wochenende mit tollen Veranstaltungen in einer einmaligen Lokalität mit vielen wirklich netten Menschen. Wir alle freuen uns jetzt auf Kirmes- und Schützenfest im August“, resümiert Brudermeister Rainer Krüger.

Im Spätsommer stehen in Kervenheim schon wieder gesellige Tage ins Haus: Comedy gibt‘s im im Zelt am Donnerstag, 18. August, die „Sommernacht auf Burg Kervenheim“ mit DJ startet am Freitag, 19. August, eine große Party mit Live-Band gibt‘s am Samstag, 20. August, und der Familientag am Sonntag, 21. August, inklusive Messe, Frühschoppen und vielleicht sogar einer Neuauflage des berühmten Kervenheimer Entenrennens, rundet das Wochenende ab.