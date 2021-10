Runderneuerter Prüfstand von DEKRA und Mercedes-Herbrand

Nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten wurde nun der rundum erneuerte Prüfstand der DEKRA bei Mercedes-Herbrand in Kevelaer eröffnet. Ausgestattet mit der neuesten Technik und Software ist er nun bestens für die Zukunft gerüstet.

„Die Zusammenarbeit von DEKRA und Herbrand gibt es in Kevelaer schon so lange, das kenne ich gar nicht anders“, so Klaus Theuvsen, Technischer Betriebsleiter bei Herbrand in Kevelaer und bereits seit mehr als 30 Jahren im Unternehmen. So wurden die Geschäftsbeziehungen zwischen der DEKRA und dem Mercedes-Benz Autohaus im Laufe der Jahre ausgebaut und der Standort hat sich zu einer hochmodernen Prüfstation entwickelt.

Da ist es nicht verwunderlich, dass sich alle Beteiligten in der vergangenen Woche zu einer kleinen Feierstunde anlässlich der Eröffnung des modernisierten Prüfstandes zusammenfanden. Basis für die erhofften vielen weiteren Jahre einer Zusammenarbeit ist eine nicht unerhebliche Investition, um den Bremsenprüfstand auf den neuesten Stand zu bringen. Nach eigenen Angaben wurde ein Betrag „im sechstelligen Bereich für modernste Technik und Software“ investiert. Damit erfülle der Bremsenprüfstand auch zukünftig alle Anforderungen des Gesetzgebers.

Die Prüfstelle der DEKRA in Kevelaer ist öffentlich und die dort angebotenen Dienstleistungen können von allen Bürger*innen sowie auch von anderen Autohäusern genutzt werden. Dazu gehören beispielsweise Hauptuntersuchung, Schadengutachten, Fahrzeugbewertungen sowie viele weitere Dienstleistungen zum Thema Sicherheit.