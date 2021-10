Neues Kevelaer Magazin ist da

In Zusammenarbeit mit dem Niederrheinischen Museum und der Wallfahrt Kevelaer brachte die Abteilung „Tourismus & Kultur“ im März erstmalig das „Kevelaer Magazin“ für die Wallfahrtsstadt heraus und stieß damit auf große Begeisterung. Mit moderner Gestaltung und ansprechenden Inhalten konnte der Lesestoff nicht nur Tourist*innen, sondern auch die Kevelaerer*innen selbst überzeugen. Nun erschien bereits die zweite Ausgabe, die unter anderem Wissenswertes über Kevelaer, Tipps für Freizeitaktivitäten, die aktuelle Kultursaison und Wallfahrtstermine bereithält.

Der Sommer ist vorbei, das heißt: Fieses „Schmuddelwetter“ und frühe Dunkelheit lassen nicht mehr lange auf sich warten. Wer neben einem Heißgetränk, der Kuscheldecke und dem Sofa noch Lesestoff benötigt, wird mit dem neuen Kevelaer Magazin fündig: Ob spannende Informationen über bekannte Kevelaerer Sehenswürdigkeiten wie die Kerzenkapelle und das Forum Pax Christi, besondere Einzelgastführungen passend zur kalten Jahreszeit oder individuelle Pauschalangebote für Gruppen – die Ausgabe lässt Tourist*innenherzen höher schlagen und gibt Anreize für die nächste Reise in die Wallfahrtsstadt.

Pilger*innen können sich zum Beispiel über besondere Wallfahrtstage und die Gottesdienstordnung informieren. Und dass das Kulturvergnügen während des Aufenthalts in Kevelaer nicht zu kurz kommt, dafür sorgt das Niederrheinische Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. mit seinen wechselnden Ausstellungen sowie der neuen Kultursaison für Groß und Klein.

Beim Geocaching, auf dem Kevelaerer Atemweg im Solegarten St. Jakob und den neu eröffneten Vitalwanderwegen mit abwechslungsreichen Ausflugszielen kommen auch Outdoor-Fans beim Lesen auf ihre Kosten. Für einen längeren Aufenthalt in Kevelaer bietet das Magazin weitere Inspirationen für individuelle Entdeckungstouren durch verschiedene Freizeittipps in der Umgebung an.

Zur Weihnachtszeit

Geschmückte Tannen und dekorierte Schaufenster – die einzigartige Atmosphäre zur Adventszeit lockt Besucher*innen von nah und fern nach Kevelaer. In dieser besonderen Zeit des Jahres finden zahlreiche Veranstaltungen wie zum Beispiel der Kevelaerer Krippenmarkt statt (das KB berichtete), der zu einem gemütlichen Bummel oder zum Kauf von Weihnachtsgeschenken einlädt.

Wissenswertes über alle Eventhighlights in Kevelaer auch für das kommende Jahr sowie die Vorstellung von lokalen Unternehmen, Gastronomiebetrieben und der ansässigen Hotellerie vervollständigt das umfangreiche inhaltliche Spektrum des Magazins.

Mit lokalen Partner*innen

Die Abteilung „Tourismus & Kultur“ hielt bei der Erstellung der zweiten Ausgabe des Kevelaer Magazins an der Zusammenarbeit mit „vandenBoom. Agentur für Mediendesign“ aus Kervenheim fest. „Die Gestaltung des 48-seitigen Magazins hat natürlich auch bei der zweiten Ausgabe wieder viel Zeit und Herzblut gefordert, aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es ist ein Kompliment an meine Arbeit, dass ich für meine Heimat Kevelaer so ein tolles Medium schaffen darf“, sagt Kathrin van den Boom. Um den Druck kümmert sich erneut das Team von Keuck Medien GmbH & Co. KG aus Straelen.

„Wir legen viel Wert auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen vom Niederrhein. Es ist nicht nur ein gutes Gefühl, wenn wir die lokalen Akteure unterstützen, sondern das Endergebnis spricht für sich. Schließlich sollen die Seiten des Magazins die Besonderheiten Kevelaers emotional an Besucher transportieren. Dies schaffen wir nur durch heimatverbundene Menschen, die mit Engagement und Passion dabei sind“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“. Lesefans können sich bereits jetzt den 26. März 2022 im Kalender markieren, dann erscheint die dritte Ausgabe des Kevelaer Magazins.