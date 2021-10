Der Falschspieler hat einen neuen Besitzer

Im Rahmen der Ausstellung „Spaß im Raum – Der Künstler Dieter von Levetzow“, die am 19. September endete, hatte der Künstler die Figur „Der Falschspieler“ dem Höchstbietenden angeboten. Der Erlös sollte an die Aktion „Deutschland hilft“ gehen, um den Opfern der Flutkatastrophe zugutezukommen. Dies ist einer Pressemitteilung des Niederrheinischen Museums Kevelaer zufolge nun gelungen. Werner Benning hat die Skulptur ersteigert und freut sich über das Werk aus dem Oeuvre des Künstlers. Überreicht wurde die bronzene Figur vom Künstler persönlich. Museumsleiterein Veronika Hebben unterstützte Dieter von Levetzow bei seinem Anliegen gerne und freut sich über eine gelungene Übergabe.

Die figuralen Bronzen Von Levetzows zeigen den Menschen in jeder Lebenssituation: musizierend wie spielend und dabei immer in Bewegung. So auch die Figur des Falschspielers. Die Intention von Levetzows war es, einen Golfspieler zu erstellen, der hinsichtlich seiner Haltung falsch spielt. Die Figur aus Bronze, mit ihren rund 38 Zentimetern Höhe, ist filigran ausgearbeitet und in der klassischen Manier des Künstlers gefertigt worden. Insgesamt wurden sechs dieser Figuren produziert.

Der Künstler Dieter von Levetzow wurde 1925 geboren und begann 1941, nachdem er von der Schule geflogen war, bereits mit 16 Jahren sein Studium an der Staatlichen Hochschule für bildende Künste in Weimar. Er fand seinen Weg an den Niederrhein in der Nachkriegszeit und konnte hier seiner Tätigkeit als Künstler nachgehen. Es folgten Zeiten im Ausland, bis er in den 70er-Jahren das Haus Klarenbeck in Kranenburg-Nütterden erwarb, in dem er bis heute lebt und arbeitet.