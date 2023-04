Rückenwind für Vereine dank Windenergie

Fast eine viertel Million Euro haben sie schon gespendet. In diesem Jahr kommen noch einmal 50.000 Euro dazu. Mit dem Fonds „Energie für Kevelaer“ unterstützen die BW-Kevelaer, Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord, Stadtwerke Kevelaer und die NiersEnergie Vereine und Verbände in der Marienstadt. Seit 2018 erhält die Vereinslandschaft in Kevelaer so auf besondere Weise Rückenwind dank der vor Ort erzeugten Windenergie.

Die Fondsgeber rufen alle ehrenamtlich Tätigen auf, auch in diesem Jahr für ihren Verein einen Spendenantrag an den Fonds „Energie für Kevelaer“ zu stellen. Aufgerufen sind alle Vereine und Verbände mit Sitz in Kevelaer, die als gemeinnützig anerkannt sind. Dabei soll es ihnen möglichst einfach gemacht werden, mit ihren Ideen und Förderwünschen an den Fonds heranzutreten: Ein formloses Schreiben an die Stadtwerke Kevelaer mit einer kurzen Vorstellung der Maßnahme und eine Kostenaufstellung genügt.

„Kit der Gesellschaft“

„Vereine sind der ‚Kit der Gesellschaft‘. Das Miteinander verbindet unterschiedliche Generationen und ist wichtig für die Lebensqualität in unserer Stadt. Wahr ist aber auch, dass Vereine immer wieder vor großen finanziellen Herausforderungen stehen. Hier hilft der Fonds ‚Energie für Kevelaer‘“, erläutert Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.

Hans-Josef Thönnissen von den Stadtwerken und der NiersEnergie ergänzt: „307 Anträge bekamen seit 2018 – als der Fonds ins Leben gerufen wurde – eine Förderzusage in Höhe von insgesamt fast 236.000 Euro. Mit dem Dank der Windenergie geschaffenen Fördertopf können wir die Menschen vor Ort auf besondere Weise bei ihrem ehrenamtlichen Engagement unterstützen. Und wir sind schon gespannt, welch‘ tolle und vielseitige Projekte wir in diesem Jahr fördern können.“

Das Engagement reicht von sozialen und kulturellen Themen über Sport bis zum Umwelt- und Naturschutz. Mit Blick auf den Klimawandel freuen sich die Fondsgeber besonders über Anträge für Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie nachhaltige, umweltschützende und generationsübergreifende Projekte, die das Bewusstsein für Umwelt, Natur und Landwirtschaft steigern können. „Wir erleben gerade turbulente Zeiten und möchten mit der breit gefächerten Förderung der Vereine, Kindergärten und Schulen in Kevelaer unseren Beitrag zur Unterstützung des gesellschaftlichen Lebens leisten. Die beiden Kevelaerer Windparks produzieren nicht nur die Hälfte des in Kevelaer verbrauchten Stroms. Sie haben sich auch zum Ziel gesetzt, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit den Zuschüssen des Fonds zu unterstützen“, erläutert Ursula Baumgärtner das Engagement der BW-Kevelaer und der Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord.

Die Betreiber der Windparks spenden jährlich freiwillig 20.000 Euro für den Fonds „Energie für Kevelaer“. Weitere 30.000 Euro (20.000 Euro von den Stadtwerken Kevelaer und 10.000 Euro von der NiersEnergie) fließen aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen bezüglich der Errichtung der Windkraftanlagen in den Topf.

Anträge bis 15. April

Vereine und Verbände mit Sitz in Kevelaer können bis 15. April 2023 einen Antrag stellen. Das Schreiben ist zu richten an die Stadtwerke Kevelaer, Fonds „Energie für Kevelaer“, Kroatenstr. 125. Es werden auch rückwirkend Maßnahmen gefördert, sofern diese im laufenden Jahr durchgeführt wurden. Ansprechpartnerin ist Melanie Hahn, Tel. 02832 / 9313-11 oder melanie.hahn@stadtwerke-kevelaer.de.