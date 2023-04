Die Kevelaererin Ronja Ebeling spricht in ihrem Buch „Work reloaded“ mit Akteurinnen und Akteuren aus der Wirtschaft über die junge Generation Die Wirtschaft muss weiter denken

/ von Elena Gavriil

Die Kevelaererin Ronja Ebeling veröffentlicht am 8. April ihr Buch „Work reloaded“. Foto: Marina Weigl

Überzeugt von der gesellschaftlichen Relevanz ihres Buches war Ronja Ebeling von Beginn an. Ob es ihr allerdings gelingen würde, die „Lawine ins Rollen zu bringen“, daran zweifelte die junge Autorin zunächst. Nun, wenige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung von „Work reloaded“, kann man zweifelsohne behaupten: Sie rollt. Die gebürtige Kevelaererin, die inzwischen in Hamburg lebt, prüft in ihrem Buch, ob junge Menschen in der heutigen Arbeitswelt überhaupt mitgedacht werden, ob der Markt den Anforderungen der jungen Generation gewachsen ist. Zudem möchte sie aufräumen. Aufräumen mit den Vorurteilen, die jungen Leute seien „faul“, nur weil sie Balance schaffen wollen zwischen 9-to-5-Job, dem Alltag, gesellschaftlichen Krisen und ein bisschen mentaler Gesundheit.

Wer jetzt denkt: „Wat ein dröges Thema“, liegt falsch. Ronja Ebeling präsentiert in ihrem Buch keine Aneinanderreihung von Zahlen und Fakten. Sie führt Vorstellungsgespräche. Und zwar mit ‚hohen Tieren‘. Unter anderem traf sich die 26-jährige Autorin mit Albrecht Hornbach, Sigrid Nikutta (DB Cargo), Waldemar Zeiler (einhorn) und mit Bischof Helmut Dieser von der katholischen Kirche. Sie stellte den Wirtschaftsakteurinnen und -akteuren Fragen, die die junge Generation beschäftigen. „Denn um in Zukunft nachhaltig und verantwortungsbewusst wirtschaften zu können, brauchen wir heute Gespräche auf Augenhöhe, die das menschliche Miteinander am Arbeitsplatz in den Mittelpunkt rücken“, ist Ebeling überzeugt.