Sternsinger suchen Unterstützung

Funkelnde Kronen und königliche Gewänder: das sind die Sternsinger. In den ersten Tagen eines Jahres ziehen sie normalerweise von Haus zu Haus, bringen den Segen zu den Häusern und bitten die Menschen um eine Spende für Kinder anderswo auf der Welt, die Hilfe benötigen.

Mit dem Segenszeichen „20*C+M+B+22“ (Christus segne dieses Haus) bringen die Sternsinger in Anlehnung an die Heiligen Drei Könige den Segen für das kommende Jahr.

In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Gesund werden – Gesund sein. Ein Kinderrecht weltweit“. Willi von „Willi wills wissen“ hat dazu erneut einen Film gedreht, der unter www.sternsinger.de/film zu sehen ist, um zu zeigen, um wen sich die Aktion dreht.

Die Pfarrgemeinde St. Marien Kevelaer möchte die Tradition der Sternsinger fortführen. Aber auch dieses Mal ist es anders: Der Plan ist, dass die Segenszeichen am Wochenende vom 7. bis 9. Januar 2022 von einzelnen Kindern, Geschwistern oder Familien in die Briefkästen aller Haushalte gebracht werden. Außerdem möchten sie wieder die Altenheime von außen besuchen und den Segen an dem Wochenende in zwei Gottesdienste bringen.

Freiwillige gesucht

Deshalb sucht die Gemeinde Kinder, Geschwister oder Familien, die auf bestimmten Straßen in ihrer Nähe die Segenszeichen in die Briefkästen verteilen. Zusätzlich werden 3er-Gruppen gesucht, die aus Geschwistern oder Kindern, die im engen Kontakt stehen, bestehen, welche bei den Terminen vor Ort als Könige die Sternsingersprüche aufsagen.

Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail mit seinem Namen, und wie er die Aktion unterstützen möchte an sternsinger-kevelaer@web.de (für „Könige“ bitte die Körpergröße angeben).

Anfang Januar werden zudem wieder Spenden-Sammeldosen an zentralen Stellen in Kevelaer stehen. Der Sternsingergottesdienst findet am Sonntag, 9. Januar 2022, um 11.45 Uhr statt.