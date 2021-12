Immobilienmakler Timo Pastoors ist seit diesem Jahr Ansprechpartner im Kreis Kleve für Immobilien in Spanien Ein Makler blickt über die Stadtgrenzen

Timo Pastoors (r.) ist seit diesem Jahr Berater für spanische Immobilien des Netzwerkes „Blue Properties“. Foto: eg

Seit fast 20 Jahren ist Timo Pastoors Teil des Immobiliengeschäfts am Niederrhein. Angefangen im Angestelltenverhältnis, folgte im Jahr 2018 die Selbstständigkeit und nun die Erschließung des spanischen Immobilienmarktes. Pastoors hat sich dafür dem Maklernetz „Blue Properties“ angeschlossen und ist für dieses der einzige Ansprechpartner für spanische Immobilien im Kreis Kleve. Seine Leidenschaft vor allem für Mallorca ist bei dem 38-Jährigen schon früh durch Urlaubsreisen entstanden.

In der Regel bringt Timo Pastoors Immobilien am Niederrhein und der Umgebung unter die Leute – für den gebürtigen Gelderner, der seit 2015 in Kevelaer lebt, ein Heimspiel. Sein Hauptaugenmerk liegt auf dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Bereits seit längerer Zeit habe er privat Interesse am Kauf einer Immobilie auf Mallorca gehabt, erzählt der Unternehmer. Zum Abschluss sei es bis jetzt zwar nie gekommen, dennoch habe er den spanischen Immobilienmarkt besser kennenlernen können. Mit dem Fazit: Der Markt ist aus Maklersicht nicht nur interessant hinsichtlich der Objekte, sondern vor allem lebhaft. Während der hiesige Markt nahezu leergefegt ist, gebe es in Spanien eine vielfältige Auswahl.

Dass in diesem Jahr nun die Anfrage von „Blue Properties“ kam, eröffnete dem gelernten Bürokaufmann neue Möglichkeiten und die Chance, seine private Leidenschaft für Spanien mit Beruflichem zu verbinden. Seinen Wirkungskreis dire…