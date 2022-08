Das Pflanzenvermarktungsunternehmen aus Twisteden feierte die Eröffnung einer neuen Versandhalle Noch mehr Heidepflanzen bei Eurofleurs

Bauleiter Eric de Swart, Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und das Firmenmaskottchen (v.l.) eröffneten feierlich die neue Versandhalle bei Eurofleurs. Fotos: Freya

Sichtlich bewegt zeigte sich Ann Elbers, die Geschäftsleiterin von Eurofleurs Elbers GmbH, während ihrer Rede zur Eröffnung einer neuen Versandhalle. „Es waren einige Hürden zu überwinden, doch jetzt ist es endlich soweit und die neue Versandhalle kann nach 15-monatiger Bauzeit ihrer Bestimmung übergeben werden“, richtete sie ihre Worte an die anwesenden Gäste bei strahlendem Sonnenschein.

Ihren besonderen Dank richtete sie an ihre Mitarbeitenden, die treue Kundschaft, ihre Lieferantenfirmen und die Stadt Kevelaer. Ein spezieller Dank ging auch an ihren Sohn Lars, der sich im Kostüm des Unternehmensmaskottchens präsentierte, und Sohn David: „Ihr habt oft den Stress eurer Mama aushalten müssen“, lobte sie ihre beiden Jungs, die daraufhin ganz spontan ihre Mutter in den Arm nahmen, bevor diese mit ergriffener Stimme fortfahren konnte.

Expansion

Auch der Pflanzenhandel spüre die Weltwirtschaftskrise mit all ihren Problemen. „Dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir diese mit all unserer Kraft meistern werden“, verkündete Elbers. Auch in Zukunft werde das Unternehmen als internationaler Pflanzengroßhändler einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten. Eurofleurs werde expandieren und weitere Arbeitsplätze schaffen. „Denn“, so An…