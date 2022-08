A-Junioren des KSV spielen um Aufstieg

In der abgelaufenen Saison 2021/2022 qualifizierten sich die A-Junioren der Fußballabteilung des Kevelaerer Sportvereins (KSV) als Tabellenzweiter der Grenzlandleistungsklasse für die Aufstiegsspiele zur Nieder­rheinliga.

Dass ein Aufstieg in die zweithöchste Jugendspielklasse kein leichtes Unterfangen ist, zeigten die bisherigen Testspiele des Teams. Trotz der Rolle als Außenseiter brennen die Sportler aus Kevelaer darauf, in den beiden Heimspielen auf der Sportanlage Scholten und beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach alles in die Waagschale zu werfen und die Herausforderung anzunehmen.

Das erste Heimspiel absolvierte die Mannschaft bereits am vergangenen Sonntag gegen die DJK Arminia Lirich. Am Sonntag, 28. August 2022, geht‘s auswärts gegen den 1. FC Mönchengladbach und am Sonntag, 4. September 2022 (11 Uhr), sind die Sportler Polizei SV Düsseldorf zu Gast in Kevelaer.