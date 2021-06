Neues Geschäft an der Hauptstraße

Im Niederrheinischen Museum an der Hauptstraße wird ein neuer Laden eröffnet. Hier gibt es grobes Backwerk und feines Gebäck, Lebensmittel, frisches Gemüse und Hering aus dem Topf bis hin zu Wurst, Käse, Feinkost und Tabakwaren. Sogar Kolonialwaren werden angeboten. Sich nur kleine Mengen abwiegen zu lassen ist kein Problem, Anschreiben auch nicht – man kennt sich ja. Währenddessen lädt ein alter Ofen zum Aufwärmen ein und ein jeder scheint geneigt, sich nur zu gerne auf einen kleinen Plausch einzulassen.

Die Rede ist natürlich von dem museumseigenen Tante-Emma-Laden Pirtz, der nach langer Restaurierung endlich wieder eröffnet werden kann. Er ist einer der beliebtesten Ausstellungsbereiche im Museum, wo die kleinsten Besucher*innen sich wie in einem riesigen, Wirklichkeit gewordenen Spielzeugladen fühlen und die ältesten Besucher*innen von Kindheitserinnerungen schwärmen.

Tante Emma hieß Josefine

Liebevoll wurde das im Familienbetrieb geführte Geschäft, das ursprünglich von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1990er Jahre an der Tiergartenstraße in Kleve die Umgebung versorgte, im Museum wieder eingerichtet und die drei kleinen Guckfenster zu einem großen Schaufenster mit Brüstung erweitert, sodass von außen jeder Winkel zu entdecken ist. Eine kleine Infotafel erzählt die Familiengeschichte des kleinen Betriebes, der zuletzt von Josefine Pirtz betrieben wurde.

So darf das Niederrheinische Museum in Kevelaer Interessierte herzlich einladen, mit der ganzen Familie den in frischem Glanz erstrahlten Tante-Emma-Laden zu besuchen.