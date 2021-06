Die katholische Einrichtung in Twisteden gibt es seit nun 40 Jahren Der Quirinus-Kindergarten feiert





Den 40. Geburtstag des St. Quirinus-Kindergartens in Twisteden hatten sich die Erzieherinnen eigentlich anders vorgestellt: Die unterschiedlichen Aktionen für die Kinder waren schon lange geplant. Gemeinschaftlich sollte das Ereignis gebührend gefeiert werden. Corona machte dem Beisammensein nun einen Strich durch die Rechnung. Trotz strenger Auflagen gestaltete das Team im Mai Aktionswochen für die Kinder.

„Wir haben uns eine schöne Zeit gemacht“, zieht Einrichtungsleiterin Patricia Brünken ein positives Resümee der vergangenen Wochen. Bei der Aufzählung, welche Aktionen das Team auf die Beine gestellt hat, bleibt kaum ein Zweifel daran, dass auch die Kinder in diesen schwierigen Zeiten eine Menge Spaß gehabt haben dürften: Neben selbstgestalteten Kerzen standen das Glücksrad, eine Popcornmaschine, gemeinsames Backen und Wasserspiele auf dem Plan. Eines der bisherigen Highlights war nach Aussage von Brünken zudem das „Wodo-Puppenspiel“, das die Einrichtung dank des Fördervereins für mehrere Auftritte gewinnen konnte. Ein weiterer Höhepunkt steht den Kindern mit dem Besuch von „Zauberer Tobi“ noch bevor, der dank der Kleiderbörse gebucht werden konnte. Das alles coronakonform zu organisieren, gestaltete sich gar nicht so einfach, wie Brünken sagt. Denn die Gruppen des Kindergartens durften bei all dem nicht durchmischt werden. So musste alles in mehrfacher Ausführung geplant werde…