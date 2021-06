Neuer Kevelaer-Stadtplan wartet mit Entdeckungsreisen

Kevelaers Innenstadt erleben

Ob an der Gnadenkapelle, dem Arche Noah-Brunnen oder der Skulptur „Hendrick Busman“, die 1,5 Kilometer lange Innenstadt- Tour führt an vielen sehenswerten Punkten im Herzen der Wallfahrtsstadt vorbei. Zwar werden nur etwa 25 Minuten für den reinen Laufweg benötigt, aber es empfiehlt sich, mindestens zwei Stunden für die Tour einzuplanen. Schließlich wartet alleine der Kapellenplatz mit seinem spirituellen Flair und mehreren Highlights darauf, ausgiebig erkundet zu werden. Auf dem Weg bietet sich natürlich eine kleine Stärkung in einem der gemütlichen Cafés oder das Stöbern in einem Geschäft nach dem neuen Lieblingsteil an.

Kevelaers grüne Oasen zu Fuß entdecken

Erholung, Entspannung und ganz viel Natur verspricht die zweite Kevelaer-Tour. Mit einer Strecke von ca. 4,5 Kilometern sollten Entdecker*innen etwa drei Stunden Zeit für den Rundgang einplanen. Vorbei am Wasserturm, der als Wahrzeichen von Kevelaer gilt, führt der Weg zum Solegarten St. Jakob. Besucher*innen können hier rund um das muschelförmige Gradierwerk entspannen, aktiv sein und etwas für die eigene Gesundheit tun. Ein tolles Fotomotiv ist die Marienstele auf dem St. Klara-Platz. Ein weiteres Highlight auf dem Weg ist der große Kreuzweg, der mit seinem alten Baumbestand beeindruckt.