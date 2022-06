Alles neu macht der Mai? Die SPD-Fraktion jedenfalls hat Ende Mai beantragt, der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer möge beschließen, in der Schravelschen Heide anstelle des abgebauten Trimm-Dich-Pfades einen Natur- und Walderlebnispfad zu errichten. In der Begründung heißt es: „Die Schravelsche Heide ist der dem Stadtbereich Kevelaer am nahegelegenste Wald und damit für alle Generationen am besten zu erreichen.“

Die SPD-Fraktion setzt mit dem neuen Pfad auf „interaktive Erlebnisgestaltung“: „Vielfältig gestaltete Erlebniswege bringen den Besuchern ein individuelles, standortspezifisches Thema auf moderne Art näher. Spiel- und Rätselstationen begeistern Kinder und Erwachsene, wenn sie der Lösung einer Aufgabe auf die Spur kommen. Sinnesstationen animieren zum bewussten Hören, Begreifen, Fühlen und Schnuppern – nachhaltige Eindrücke sind garantiert“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Norbert Baumann.

Besuchermagnete

Highlights sollen bei dem Projekt als Besuchermagnete wirken: „Attraktionen wie Sinnesstationen, ein überlebensgroßes Maskottchen, z.B. der Kevelaerer Ballon oder eine attraktive Aussichtsinszenierung können als besondere Highlights den Erlebnisweg einzigartig machen und dienen zudem als erfolgreiches Zugpferd für das Stadt-Marketing. So wird ein Lehrpfad zum Erlebnisweg“, heißt es weiter.

Auch die Vorteile von Erlebniswegen für Tourismus und Umweltbildung haben die Sozialdemokraten stichpunktartig zusammengefasst:

• Wanderrouten werden zu Ausflugszielen mit Mehrwert

• Innovatives Angebot ohne ständigen Betreuungsaufwand

• Regionalspezifische, authentische Urlaubserlebnisse

• Für Kinder und Erwachsene

• Positiver Zugang zur Natur durch Erfahrung statt Belehrung

• Naturerfahrung mit Herz, Hand und Hirn

• Besucherlenkung durch konkretes Angebot

• Ideale Ergänzung zu Führungen und Exkursionen

• Belebung der Gastronomie vor Ort.

Die zertifizierte Natur- und Erlebnispädagogin Katja Plenzdorf-Weber (stellvertretende SPD-Vorsitzende und sachkundige Bürgerin) würde sich gerne bereit erklären, die entsprechende Abteilung bei der Ausarbeitung eines Natur- und Walderlebnispfades in der Schravelschen Heide zu unterstützen.