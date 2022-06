Im Sommer gibt’s wieder Führungen

Das Team der Kevelaer-Guides hat sich für die Sommermonate einige ganz besondere Touren auf die Fahne geschrieben. „Wir möchten den Kevelaer-Fans unsere Stadt aus verschiedenen Blickwinkeln präsentieren und näherbringen“, freut sich Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing, auf die facettenreichen Führungen.

An jedem ersten und dritten Samstag im Monat um 14 Uhr startet eine Stadtführung an der Tourist Information, Peter-Plümpe-Platz 12. Die Inhalte werden unterschiedlich gewählt, ein Grund mehr also, zum/zur „Wiederholungstäter*in“ zu werden.

Der zweite Samstag im Monat steht ganz im Zeichen der Gesundheit. Hier werden die verschiedenen Themenbereiche des Solegartens vorgestellt. Somit ist auch dort keine Führung wie die andere. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr am Informationsgebäude, Hüls 17.

Geführte Wanderungen führen jeweils am vierten Samstag im Monat durch Kevelaers grüne Landschaft und stellen die wunderbare Umgebung der Wallfahrtsstadt vor. Gestartet wird um 9.30 Uhr. Da die Führungen sehr unterschiedlich sind, ist der jeweilige Treffpunkt in der Tourist Information zu erfragen.

Was bietet der Wochenmarkt?

Der Kevelaerer Wochenmarkt und seine Standbetreiber*innen stellen sich am 3. Juni 2022 vor und wünschen sich besonders interessierte Gäst*innen. Präsentiert werden in Begleitung einer Gästeführerin regionale Produkte wie Kräuter und Gewürze, Obst und Gemüse, Fleisch und Geflügel, Molkereiprodukte und Blumen. Dazu gibt’s den einen oder anderen Insidertipp und Gratisproben. Gestartet wird um 10 Uhr an der Tourist Information, Peter-Plümpe-Platz 12.

Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro.