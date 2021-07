MERA spendet Tierfutter

Bei den Unwettern der vergangenen Woche haben nicht nur viele Menschen ihr Zuhause verloren. Auch zahlreiche Haustiere sind über Nacht obdachlos geworden. Viele von ihnen landeten zunächst in Auffanglagern und Notunterkünften. „Ende der Woche erreichte uns ein Hilferuf von der Ahr, dass in den Notunterkünften das Futter für die geretteten Hunde und Katzen knapp zu werden drohte. Für uns war klar: wir wollen sofort aktiv werden und den Betroffenen und ihren Tieren helfen“, sagt MERA-Geschäftsführer Martin Spengler.

„Zwei unserer Kollegen machten sich dann direkt auf den Weg zum Verteilerzentrum in der Nähe von Schuld, um hier eine Wagenladung Hunde- und Katzennahrung abzugeben und zumindest diese Sorge vorerst nehmen zu können.“

Für das Familienunternehmen MERA Tiernahrung GmbH aus Kevelaer steht fest, dass dies keine einmalige Aktion sein soll. Auch in den kommenden Wochen sollen weitere Futterpakete an betroffene Tierhalter*innen und Tierheime in den betroffenen Gebieten verteilt werden. „Hierfür werden wir mit unseren Partnern und Tierschutzorganisationen zusammenarbeiten, um so eine gute Koordination der Hilfslieferungen gewährleisten zu können“, sagt Alexander van de Kamp-Fries, der im Unternehmen für Spendenaktionen zuständig ist.

Auf den eigenen Kanälen informiert MERA über die weiteren Spenden und Aktionen für die Hochwassergebiete.