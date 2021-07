Sommernachtskino im Wettener Bürgerpark

Eine Insel mit viel Platz für Kinofans: In Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Kevelaer öffnet auch in diesem Jahr am Samstag, 21. August 2021 (Einlass ab 20 Uhr, Filmbeginn ab ca. 21 Uhr), das „Open-Air-Sommernachtskino“ der Messdienergemeinschaft St. Petrus Wetten im Bürgerpark am Wettener Pfarrheim wieder seine Pforten. Selbstverständlich hoffen die Wettener Petrusjünger dabei auf gutes Wetter. Der genaue Filmtitel darf zwar aus rechtlichen Gründen an dieser Stelle nicht genannt werden, dennoch kann er auf Anfrage gerne mitgeteilt werden. Bei dem Film handelt es sich um eine Neuverfilmung über einen Lokomotivführer, seinen besten Freund und die Dampflok Emma (FSK 0).

Der Eintritt ist frei; es wird eine Spendenbox für die Kinder- und Jugendarbeit in der Wettener Messdienergemeinschaft geben. Getränke (in Flaschen) und Süßigkeiten können vor Ort erworben werden.

Maximal 120 Besucher*innen

Aufgrund der aktuellen Situation können nur maximal 120 Besucher*innen zu der Veranstaltung zugelassen werden. Ein Zutritt zur Veranstaltung ist nur mit einem negativen Corona-Test oder mit einem Nachweis über eine Immunisierung durch Impfung oder Genesung möglich. Je nach aktueller Situation und den dann geltenden behördlichen Vorgaben wird es gegebenenfalls auf der Rasenfläche einzelne eingezeichnete Felder geben, die den Besucher*innen vor Ort zugeteilt werden. Auf dem gesamten Gelände, nicht aber am Sitzplatz, ist eine FFP2- oder OP-Maske zu tragen.

Als Sitzunterlage sind Decken und/oder Kissen selbst mitzubringen. Werden Klappstühle mitgebracht, können nur Felder in den hinteren Reihen zugeteilt werden.

Eine Anmeldung ist ausschließlich per E-Mail an sommernachtskino@messdiener-wetten.de möglich. Bei der Anmeldung sind zur Rückverfolgbarkeit möglicher Corona-Infektionsketten folgende Daten anzugeben: Name und Vorname, Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort), Telefonnummer oder Handynummer. Ebenfalls sind die Namen und Kontaktdaten der Begleitperson(en) in der Anmeldungs-E-Mail anzugeben. Die angegebenen Daten werden vier Wochen nach der Veranstaltung gelöscht, es sei denn, das Gesundheitsamt besteht auf einer Herausgabe der Daten.

Bei der Anmeldung gilt: First come, first served. Anmeldeschluss ist Sonntag, 15. August 2021.