Sommerenten im Museum

Im vierten Sommeratelier des Niederrheinischen Museums in Kevelaer geht es ganz besonders um das jüngste Publikum zwischen drei und sieben Jahren. Inspiriert von der Spielzeugsammlung des Hauses gibt es in diesem Atelier speziell für die kleinen Künstler*innen niedliche Holztiere zum Bemalen. Dabei müssen sich die Mini-Profis gar nicht an die Natur halten, sondern können ihren Lieblingsfarben und der Fantasie freien Lauf lassen. Ganz nach dem Motto: Je bunter desto wundervoller!

Anmeldungen zu den Workshops am 28. Juli und am 29. Juli 2021 von jeweils 10 bis 12.30 Uhr nimmt das Museumsteam bis zwei Tage vorher unter Tel. 02832-954120, per E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de oder direkt an der Museumskasse entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt 7,50 Euro pro Kind. Kinder unter sechs Jahren bringen bitte einen Erwachsenen als Begleitung mit.

Neben den üblichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen bleibt das Tragen einer medizinischen oder FFP2 Maske während des Workshops verpflichtend. Kindergartenkinder sind davon befreit, bei Grundschulkindern reicht gegebenenfalls auch eine Alltagsmaske. Das Sommeratelier findet zudem in der überdachten Passage des Museums an der frischen Luft statt.