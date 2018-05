Da stehe ich nun mit meiner Kiepe auf dem Rücken und blicke in meine Busmannstraße. Was das aktuelle Problem angeht, schaue ich eigentlich in die falsche Richtung. Vielleicht aber auch ganz gut so, dann brauche ich mich nicht über diesen Dauerzustand zu ärgern, so wie der erboste Autofahrer, den ich neulich sogar hören konnte, so laut war der geworden. Wa…



Da stehe ich nun mit meiner Kiepe auf dem Rücken und blicke in meine Busmannstraße. Was das aktuelle Problem angeht, schaue ich eigentlich in die falsche Richtung. Vielleicht aber auch ganz gut so, dann brauche ich mich nicht über diesen Dauerzustand zu ärgern, so wie der erboste Autofahrer, den ich neulich sogar hören konnte, so laut war der geworden. Was war geschehen?

Die gesamte Busmannstraße ist laut Beschilderung eine verkehrsberuhigte Zone, auf der a) Schrittgeschwindigkeit bis 7 km/h vorgeschriebe…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.