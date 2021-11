Marketingpreis nur Online

Aufgrund der aktuellen Infektionslage hat die Wirtschaftsförderung Kevelaer nach gründlichen Überlegungen entschieden, die Veranstaltung „Marketing-Preis 2021“ ausschließlich als reine Streaming-Veranstaltung durchzuführen. Das wurde der Presse offiziell am Mitwochnachmittag mitgeteilt.

„Der Programmablauf mit den Talkrunden und teilnehmenden Gästen ändert sich dadurch selbstverständlich nicht. Wie Sie wissen, wird es auch in diesem Jahr keine klassische Preisverleihung geben, sondern es werden Branchen in den Fokus gerückt, für die die Pandemie eine ganz besondere Herausforderung war und immer noch ist“, heißt es weiter. „In Talkrunden wird neben den Unternehmensvertretern dieser Branchen auch unser Gast, Tamina Kallert vom WDR-Format „Wunderschön“, mitdiskutieren. Zudem sind auch die Musiker der „Kevelaer Allstars“ an diesem Abend live vor Ort.

Lassen Sie sich auch in diesem Jahr einfach nochmal online überraschen und erleben Sie diesen Abend live über diesen Link:

https://www.youtube.com/watch?v=TAL1pZaTVB8

Wir bitten um Verständnis für unsere Entscheidung. Wir hatten eine Riesen-Nachfrage und das Konzert- und Bühnenhaus war seit 14 Tagen ausverkauft. Unter Abwägung aller Gesichtspunkte war gerade deshalb eine Präsenzveranstaltung nach aktuellem Informationsstand nicht zu verantworten.“