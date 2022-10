Magische Momente im Kevelaerer Bühnenhaus

Die Besucherinnen und Besucher im Saal sind still, die Stimmung ist gespannt und der Atem ist angehalten, bis plötzlich ein erleichtertes Raunen durch die Reihen geht, wenn Peter Valance sich endlich aus den Fängen einer seiner Tricks befreit hat. Illusion, Magie, Comedy und ein großes Bühnenspektakel – Peter Valance gilt als der beste Illusionist Deutschlands und begeistert immer wieder mit seinen Performances.

Am Sonntag, 23. Oktober 2022, wird er auch die Gäste des Konzert- und Bühnenhauses zum Staunen bringen. Um 20 Uhr ist Valance mit seiner preisgekrönten Show zu Gast in Kevelaer und zeigt allen Fans die unterschiedlichen Facetten der Magie.

Nervenkitzel und imposante Stunts

Seit über 20 Jahren begeistert er sein Publikum mit seinen Shows. Angefangen mit seiner Las Vegas Illusionsshow, über die publikumsnahe Close-Up-Magie bis hin zur Comedy-Zauberei blickt der Magier auf Tausende von Zaubershowprogrammen zurück. Schon in früher Kindheit entdeckte er seine Leidenschaft für die Magie. Für die Besucherinnen und Besucher in Kevelaer steht der Nervenkitzel im Vordergrund, denn explosive Showeinlagen, imposante Magic Stunts und mitreißende Comedy nehmen die Bühne ein.

„Wir sind sehr gespannt auf die Show, da wir so eine Art Veranstaltung noch nicht in unserem Kulturprogramm angeboten haben. Die Nachfrage war schon seit einiger Zeit da und wir freuen uns, einen so bekannten und professionellen Künstler für Kevelaer gewinnen zu können“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing.

Eintrittskarten für die Show sind zum Preis von 20 Euro in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder online unter www.kevelaer-tourismus.de erhältlich. Seit Neuestem werden die Tickets auch über Eventim verkauft.