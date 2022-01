Mitglieder sammelten in Winnekendonk schon fürs Osterfeuer KLJB ging auf Tannenbaum-Tour

Die Mitglieder der KLJB Winnekendonk-Achterhoek sammelten am 8. Januar Tannenbäume im Golddorf ein. Foto: privat

Was das „Knutfest“ in Schweden ist, ist in Winnekendonk die alljährliche Tannenbaumaktion der Landjugend. In der ersten Januarhälfte sind die Bewohner*innen des Golddorfes aufgerufen, ihre Tannenbäume zur Abholung vor ihre Häuser zu legen. Viele fleißige Hände der KLJB Winnekendonk-Achterhoek kümmern sich dann gegen eine kleine Spende um die Entsorgung der letzten Weihnachtsüberbleibsel.

Am vergangenen Samstag, 8. Januar, war es wieder so weit. Wenn auch in coronabedingter Abwandlung, machten sich rund 30 Mitglieder der KLJB mit drei Traktoren auf den Weg, die Tannenbäume in Winnekendonk und Schravelen einzusammeln. Die Gruppen blieben getrennt, um große Menschenansammlungen zu vermeiden, berichtet KLJB-Vorsitzende Lara Luyven. Und auch das Spendensammeln an den Haustüren habe mit Abstand und Maske stattgefunden. Dennoch waren die Beteiligten dankbar, diese bei den Mitgliedern besonders beliebte Aktion trotz Corona stattfinden lassen zu können.

Nicht zuletzt auch mit Blick auf das nahende Osterfest und damit das Landjugend-Osterfeuer. Denn die Tannenbäume werden nicht einfach nur entsorgt – „das ist quasi immer unser Brennholz für später“, erklärt Luyven. Zwar habe man das Osterfeuer im vergangenen Jahr absagen müssen, die Hoffnung auf eine Durchführung in diesem Jahr bleibt dennoch. Alles andere wäre ärgerlich, so Luyven. …