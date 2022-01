KvGG bekommt eigene iPads

Zum Ende des vergangenen Jahres konnte das Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer mit Hilfe der Stadt Kevelaer sein digitales Angebot für die Schüler*innen erweitern. Die betreuenden Lehrkräfte Dominika Blomberg und Markus Pleger verteilten iPads an alle Schüler*innen der Jahrgangsstufe 9.

Seit einigen Wochen arbeiten sie jetzt bereits mit ihren Schul-iPads, die in verschiedenen Unterrichtssituationen genutzt werden. So wurden bereits Videos gedreht, die am Tag der offenen Tür vorgestellt wurden, ein Vokabel-Quiz durchgeführt, Bewerbungen geschrieben und vieles mehr. Durch die schon vorhandenen Smartboards können die Schüler*innen ihre Arbeitsergebnisse der ganzen Klasse präsentieren. Auch in Fällen von quarantänebedingtem Distanzunterricht haben die neuen iPads gute Dienste geleistet.

Die Stadt Kevelaer werde in Zukunft jedes Jahr eine Jahrgangsstufe des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums mit iPads ausstatten, die von der Schule verwaltet werden, teilen die Verantwortlichen des KvGG mit. Nach und nach würden die Konzepte erweitert, um die iPads didaktisch und methodisch in den Unterricht zu integrieren. Für diese Unterstützung der digitalen Ausstattung dankt das KvGG der Stadt Kevelaer.