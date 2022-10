Kirchlicher Besuch aus der Partnerstadt

Zwischen der Wallfahrtsstadt Kevelaer und der Partnerstadt Bury St. Edmunds besteht bereits seit Jahren eine enge Freundschaft. Einmal im Jahr pilgert traditionell eine Gruppe der anglikanischen St. Edmundsbury-Cathedral nach Kevelaer, um in der Wallfahrtsstadt die Osterkerzen für die Kathedrale und die katholische Kirche in Bury zu kaufen. Im Rahmen eines Gottesdienstes werden die Kerzen gesegnet. Die kirchlichen Vertreterinnen und Vertreter waren nun am vergangenen Freitag, 14. Oktober 2022, das erste Mal nach der zweijährigen Corona-Pause wieder in Kevelaer. Für Bischof Seeley war es der erste Besuch in der Marienstadt.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler empfing die siebenköpfige Delegation am Freitag im Rathaus, um sich über aktuelle Themen auszutauschen. Neben den Folgen der Pandemie und des Ukrainekriegs wurden auch Themen wie Klimaschutz und Kirche besprochen. „Wir haben uns sehr über den kirchlichen Besuch gefreut. Es war ein guter Austausch, der uns gezeigt hat, dass wir die Partnerschaft zwischen den beiden Städten weiter stärken möchten. Auch Bury St. Edmunds setzt sich aktuell mit ähnlichen Themen wie die Wallfahrtsstadt auseinander. Als Partnerstädte können wir hier sicherlich gegenseitig von unseren Erfahrungen und Lösungsansätzen profitieren“, berichtet Bürgermeister Dr. Dominik Pichler über das Treffen.

Die Stadt Bury St. Edmunds liegt in der Grafschaft Suffolk in England und ist vor allem aufgrund der Ruine einer Benediktiner-Abtei bekannt. Im Mittelalter entwickelte sich die Stadt zu einem bedeutenden Wallfahrtsort. Erste Kontakte zur Wallfahrtsstadt Kevelaer mit der Hauptstadt des Distrikts St. Edmundsbury entstanden über den ehemaligen Flughafen Royal Air Force Station Laarbuch. Nach gegenseitigen Besuchen und einem ersten Kennenlernen wurde die Gründung einer Partnerschaft der beiden Städte feierlich beschlossen. Die Unterzeichnung der Urkunde erfolgte am 17. Oktober 1981 in Bury St. Edmunds.

Gleichzeitig zur offiziellen Städtepartnerschaft wurden auf beiden Seiten Partnerschaftsvereine gegründet, die noch heute gegenseitige Besuche fördern und zu einem regen Austausch auf kultureller und zwischenmenschlicher Ebene beitragen.