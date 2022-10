Volleyballer fahren dritten Sieg der Saison ein

Am vergangenen Wochenende hatte nur die erste Mannschaft des Kevelaerer Sportvereins (KSV) ein Spiel, während die zweite Herrenmannschaft und die Damenmannschaft spielfrei hatten. Die Sportler von Trainerin Heike Thyssen reisten zu ihrem ersten Auswärtsspiel gegen den TVA Hürth Volleyball III.

Die Männer um Spielkapitän Marcel Thyssen konnten vor den mitgereisten Fans ihre Stärke demonstrieren und gewannen überlegen mit 3:0 (25:18, 25:14, 25:17). Dabei standen Trainerin Heike Thyssen lediglich sieben Spieler der ersten Herrenmannschaft zur Verfügung.

Als Reserve wurden, mit André Ophey und Peter Herbe, zwei Spieler der zweiten Mannschaft mitgenommen. Auch musste Thyssen in der Aufstellung ein wenig improvisieren und Zuspieler Marcel Thyssen kam im Außenangriff zum Einsatz. Im Zuspiel agierte Robin Verhoeven und nachdem sich die Mannschaften zu Beginn noch ein wenig abgetastet hatten, zog der KSV davon. Am Netz hatten die Hürther kaum eine Chance.

Mit zunehmender Spieldauer wurde der Kevelaerer Block nahezu unüberwindbar. Insbesondere Mirko Novak und Alessandro Nobbers spielten ihre Luftüberlegenheit aus. Der erste Satz ging mit 25:18 an den KSV.

In den folgenden Sätzen spielte der KSV von Beginn an druckvoll und Heike Thyssen konnte so auch Jan Broeckmann Spielzeiten geben. TVA Hürth kam in den Sätzen zwei und drei nur noch zu 14 beziehungsweise 17 Punkten.

Bezeichnenderweise beendete Mirko Novak das Spiel mit einem krachenden Sprungaufschlag. Nach dem dritten 3:0 Erfolg steht der KSV an Platz eins der Tabelle.

Serie der Siege fortsetzen

Im nächsten Spiel, am Samstag, 22. Oktober 2022, um 16 Uhr, empfängt der KSV den Tabellensiebten vom Verberger TV in heimischer Halle. Da die zweite Mannschaft parallel um 15.30 Uhr ihr Spiel gegen den TV Geldern in Bedburg-Hau hat, hofft Heike Thyssen natürlich, dass der Kader dort ein wenig größer sein wird.

Das Ziel ist klar und die Mannschaft möchte die weiße Weste behalten. Die Damen werden ebenfalls am kommenden Samstag gegen die zweite Mannschaft vom TSV Weeze antreten. Spielbeginn ist um 13.30 Uhr im Gymnasium Goch.