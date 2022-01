Kevelaerer Schulen beginnen Anmeldephase

In Kürze beginnt an den beiden weiterführenden Schulen in Kevelaer die Anmeldephase für das Schuljahr 2022/2023. Die Verantwortlichen informieren vor dem Start über den genauen Ablauf. Pandemiebedingt gibt es einige Dinge zu beachten.

Gesamtschule

Die Anmeldungen für das kommende Schuljahr 2022/2023 finden nach vorheriger online-Terminbuchung über die Homepage der Gesamtschule Kevelaer (www.gesamtschule-kevelaer.de) statt. Auch eine Terminbuchung telefonisch über das Sekretariat (02832-93360) ist möglich.

Bei der Anmeldung an der Gesamtschule Kevelaer wird ausdrücklich gewünscht, dass das Kind zum Anmeldegespräch mitgebracht wird. Aufgrund der Corona-Pandemie wird darum gebeten, dass jeweils nur ein*e Erziehungsberechtigte*r das Kind anmeldet.

Die Anmeldungen können im folgenden Zeitraum erfolgen:

• Montag, 14. Februar, 8.30 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr;

• Dienstag, 15. Februar, 8.30 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr;

• Mittwoch, 16. Februar, 8.30 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr;

• Donnerstag, 17. Februar, 8.30 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr;

• Freitag, 18. Februar, 8.30 bis 12 Uhr.

Die Reihenfolge der Anmeldung spielt für die Aufnahme eines Kindes keine Rolle. Die Anmeldungen für die Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe können ebenfalls zu den genannten Terminen erfolgen.

Weitere Informationen zur Gesamtschule sowie zur online-Terminbuchung finden Sie unter www.gesamtschule-kevelaer.de.

Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Die Anmeldungen für das kommende Schuljahr 2022/2023 finden nach vorheriger Terminbuchung im Sekretariat des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums statt. Vorab sollte ein Anmeldetermin unter Tel. 02832-93370 oder sekretariat@kvgg.schule erfolgen.

Bei der Anmeldung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium kann das Kind gerne zum Anmeldegespräch mitgebracht werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wird darum gebeten, dass jeweils nur ein*e Erziehungsberechtigte*r das Kind anmeldet.

Die Anmeldungen können im folgenden Zeitraum erfolgen:

• Montag, 14. Februar, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr;

• Dienstag, 15. Februar, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr;

• Mittwoch, 16. Februar, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr;

• Donnerstag, 17. Februar, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 19 Uhr;

• Freitag, 18. Februar, 8.30 bis 13 Uhr.

Weitere Informationen zum Kardinal-von-Galen-Gymnasium finden Sie unter www.kvgg.de.

Anmeldeunterlagen

Zur Anmeldung an einer der Schulen sind folgende Unterlagen notwendig: Familienstammbuch oder eine Geburtsurkunde, das letzte Halbjahreszeugnis der Klasse 4 mit der begründeten Empfehlung der Grundschule, der Anmeldeschein, der Impfpass und gegebenenfalls eine Sorgerechtsbescheinigung.

Bitte beachten Sie, dass bei der Anmeldung die derzeit gültige Coronaschutzverordnung NRW gilt: Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude muss zum vereinbarten Termin eine medizinische Maske (mindestens OP-Maske) getragen und der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Ebenfalls sind die 3G-Regeln zu beachten.