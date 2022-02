Kevelaer zelebriert den Weltgästeführertag

Alljährlich am 21. Februar findet der „Weltgästeführertag“ unter einem bestimmten Motto statt. In diesem Jahr lautet dieses „Mit Leib und Seele“. Gerade das scheint besonders passend für Kevelaer – steht doch der Titel „Gesund an Leib und Seele“ seit ein paar Jahren für das Leben rund um Kapellenplatz und Solegarten St. Jakob.

Für viele Gästeführer*innen ist ihre Tätigkeit mehr als ein Beruf. Und auch den Kevelaerer*innen und Tourist*innen steht in der Marienstadt ein vielseitiges Gästeführer-Team zur Seite. „Ein Team mit Teamgeist – neue Themen werden gemeinsam erörtert, man unterstützt sich bei Fragen und außergewöhnlichen Terminen“, freut sich Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketings.

Immer wieder Neues entdecken

So war auch die regelmäßige Besprechung kürzlich wieder belebend und konstruktiv. Im Anschluss ließen es sich die Kevelaer-Guides nicht nehmen, einmal die eigene Abteilung „an die Hand“ zu nehmen und im Anschluss ihre persönlichen Lieblingsplätze zu zeigen. „Man denkt, man kennt seine Stadt, doch mit jeder Führung lernt man wieder neue schöne Dinge“, sind sich die Kolleg*innen des Kevelaer Marketings einig.

Gruppen können individuell eine der zahlreichen Themenführungen buchen: von der Geschichte Kevelaers und der Wallfahrt über bemerkenswerte Frauen in der Stadtgeschichte bis hin zu aktuellen Themen wie Kulinarik und Gesundheit.

Wer hingegen Kevelaer alleine, als Familie oder in kleiner Gruppe besucht oder als Kevelaerer*in mehr über die Stadt erfahren möchte, dem sei das Halbjahresprogramm mit spannenden Einzelgastführungen ans Herz gelegt.

„Wir erarbeiten gerade eine brandneue Broschüre voller neuer und einmaliger Angebote. Dieser wird schon bald in der Tourist Information erhältlich sein“, berichtet Barbara Dicks, Mitarbeiterin des Kevelaer Marketings. Von März bis September können Interessierte sich also den ein oder anderen Termin fest im Kalender eintragen.

Wer sich schon jetzt die Broschüre sichern möchte, kann seine Adresse in der Tourist Infor- mation hinterlassen oder sendet eine E-Mail an tourismus@kevelaer.de.