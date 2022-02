Karneval 2022 wird ruhig ausfallen Keine „ Brauchtumszonen “ in Kevelaer

Bis derartige Szenen in Kevelaer wieder möglich sein werden, vergeht noch mindestens ein Jahr. Foto: KB-Archiv

Während im vergangenen Jahr coronabedingt an Karneval gar nicht erst zu denken war, dürfte es für einige Jecken in diesem Jahr im kleinen Rahmen zumindest etwas Feierstimmung geben. Die Corona-Regeln werden immer weiter gelockert. Das Land Nordrhein-Westfalen hat den Behörden im Rahmen der aktuell geltenden Coronaschutzverordnung zudem die Möglichkeit eingeräumt, sogenannte „Brauchtumszonen“ zu errichten. In Kevelaer wird es diese zu Karneval nicht geben, wie Bürgermeister Dr. Dominik Pichler in dieser Woche mitteilte.

„Erwartet die zuständige Behörde im Zeitraum vom 24. Februar 2022 bis zum 1. März 2022 für ihr Zuständigkeitsgebiet oder bestimmte Bereiche im öffentlichen Raum erhöhte Infektionsrisiken durch das brauchtumsbedingte Zusammentreffen einer Vielzahl von Menschen, so kann sie diese Bereiche durch Allgemeinverfügung als Bereiche mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen (gesicherte Brauchtumszone) ausweisen“, heißt es in der Coronaschutzverordnung für NRW (§7 Abs. 2a).

Die Stadt Kevelaer verzichtet auf das Einrichten solcher Zonen. „Wir gehen momentan von Kontrollen aus wie an einem normalen Wochenende“, kündigte Pichler zu Beginn der Woche an. „Wir gehen momentan davon aus, dass nichts ist.“ Dennoch werde man natürlich wachsam sein und auch möglichen Anzeigen aus der Bevölkerung nachgehen, die auf Regelverstöße hindeuten. „Auf die Einhaltung der aktuellen Coronaschutzverordnung wird natürlich geachtet.“