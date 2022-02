Hotel Klostergarten freut sich über Auszeichnung

Im Hotel Klostergarten in Kevelaer gibt es einen Grund zum Feiern: Das Inklusionshotel wurde mit dem Ausbildungssiegel „TOP-Ausbildungsbetrieb“ des DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.) ausgezeichnet.

Die Frage, wie sich ein guter Ausbildungsbetrieb erkennen lässt, treibt viele junge Menschen um, aber auch die Ausbildenden in den Betrieben. Aus diesem Grund haben sich nun ca. 15 engagierte Hotels und Restaurants im Kreis Kleve zusammengeschlossen und streben alle die Zertifizierung „TOP-Ausbildungsbetrieb“ an. Die Hotelleitung im Klostergarten, Nicole Grüttner, erklärt dazu: „Wir wollen gemeinsam zeigen, dass unsere Branche viel besser ist als ihr aktueller Ruf und uns als attraktive Ausbilder und Arbeitgeber präsentieren.“

Das Hotel Klostergarten hat diese Auszeichnung nun erhalten. Der Betrieb unter der Trägerschaft des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer ist ein Inklusionsbetrieb, in dem Menschen mit Beeinträchtigung gemeinsam mit nicht beeinträchtigten Kolleg*innen zusammenarbeiten. Drei Jahre darf sich das Hotel nun über das Zertifikat „TOP-Ausbildungsbetrieb“ des DEHOGA freuen.

Gegenseitiger Respekt

Die Auszeichnung ist eine bundesweit einheitliche Zertifizierung für einen hohen Ausbildungsstandard. Zu den Kriterien zählen unter anderem die Betreuung durch eine*n „Pat*in“, die Balance von Arbeit und Privatleben sowie eine Ausbildung auf fachlich wie menschlich hohem Niveau. „Besonderes Augenmerk legt das Siegel auf gelebte Wertschätzung, gegenseitigen Respekt und gute Arbeitsbedingungen“, so Grüttner. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit dem Hotel Klostergarten in Kevelaer einen weiteren Mitgliedsbetrieb mit dem Siegel ‚TOP-Ausbildungsbetrieb‘ auszeichnen können“, so Thomas Kolaric, Geschäftsführer DEHOGA Neuss.

„Wohl kaum eine Branche ist so faszinierend und abwechslungsreich wie Hotellerie und Gastronomie. Die hervorragenden Perspektiven wollen wir jungen Menschen, ihren Eltern und der Öffentlichkeit sichtbar machen“, erklärt Grüttner, die die Auszeichnung freudig entgegennahm. „Gerade junge Talente legen heute immer mehr Wert auf eine gute Unternehmenskultur und suchen sich ihren Ausbildungsbetrieb genau aus. Jeder Ausbildungsbetrieb trägt Verantwortung für das Image der gesamten Branche.“