Georg Cornelissen beschäftigt sich als einer der Väter von „Dat Portal“ mit der Sprache des Rheinlandes Wie Herr Schmitz zu seinem Namen kam…

Der Winnekendonker Georg Cornelissen ist einer der Väter von „Dat Portal”. Foto: KB-Archiv

„Jeder Jeck ist anders“, sagt man gern im Rheinland, und man könnte auch sagen, „jeder Jeck spricht anders“. Und wie sich ein und dasselbe Wort in den verschiedenen Regionen des Rheinlands anhören kann, ist dem Landschaftsverband Rheinland eine eigene Internetseite wert, ihr Name: „Dat Portal. So spricht das Rheinland“. Seit dem 21. Februar 2022, dem Internationalen Tag der Muttersprache, ist sie online.

Wie bunt die Sprache des Rheinlands zwischen Emmerich und Bonn ist, hört man schon, wenn der Himmel wolkenverhangen und es draußen ungemütlich ist: Es plästert, räänt oder schifft, je nachdem, wo sich in der jeweiligen Region die Schleusen öffnen. Warum es zwischen den Menschen, die in derselben Region und oft nur einen Steinwurf entfernt voneinander ihre Heimat hatten, trotzdem unterschiedliche Ausdrucksformen für ein und dasselbe Wort gab und gibt, versucht „Dat Portal“ zu erklären.