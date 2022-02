Neue Kräfte für die Pflege

12 Frauen und Männer haben an der Bildungsakademie für Gesundheitsberufe (BAG) ihre einjährige Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpflegeassistent*in erfolgreich abgeschlossen. Die Assistent*innen können mit Abschluss der Ausbildung Pflegeteams ergänzen, Patient*innen und Hilfebedürftige unterstützen.

Die Absolvent*innen: Abdulkadir Mohamed Ahmed (Wilhelm-Anton-Hospital Goch), Dana Angerstein (St.-Clemens-Hospital Geldern), Malogrzata Antczak (Wilhelm-Anton-Hospital Goch), Laura Böhm (Marienhospital Kevelaer), Anastasie Fiegert (Wilhelm-Anton-Hospital Goch), Anna Lutkowska (St. Antonius-Hospital Kleve), Dominic Noeldner (St.-Clemens-Hospital Geldern), Kimberly Pleines (St. Antonius-Hospital Kleve), Tatjana Trostorf (Wilhelm-Anton-Hospital Goch, Jahrgangsbeste), Cedrik Verfürden (St.-Antonius- Hospital Kleve), Karin Wels (St.-Antonius-Hospital Kleve), Mustafa Yumaa (St. Antonius-Hospital Kleve).

Mit den Absolvent*innen freuen sich das Team der BAG, Dozierende und Prüfende. „Wir müssen heute schon die Weichen stellen und unterschiedliche pflegerische Kompetenzen etablieren, um eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung langfristig sicherzustellen“, betont BAG-Leiterin Andrea Huisman. Das Ausbildungs- und Tätigkeitsprofil der Gesundheits- und Krankenpflegeassistent*innen sei ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. „Mit der einjährigen Basis-Ausbildung erreichen wir auch Interessenten, die wir bisher nicht erreicht haben“, so Huisman. Nach bestandenem Examen stehen den Absolvent*innen Arbeitsfelder in stationären, ambulanten oder häuslichen Bereichen offen – auch eine Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann an der BAG ist möglich.