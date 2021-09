Herren 55 des BW Kevelaer steigen auf

Nach dem letztjährigen Aufstieg in die Bezirksklasse B steigt die Herren 55 des Tennisvereins Blau-Weiß Kevelaer 1976 e.V. zum zweiten Mal in Folge auf und spielt im kommenden Jahr in der Bezirksklasse A.

Nachdem es im ersten Spiel die erste Niederlage in Geldern gegeben hatte, folgten 5 klare Siege in Folge. Im letzten Spiel konnte gegen den TSV Meerbusch mit 6:3 Siegen der Aufstieg gefeiert werden. Besonders hervorzuheben war die Leistung von Klaus Hanrath, der an 1 gesetzt keines seiner Spiele verlor.