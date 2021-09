Durchatmen auf neuen Vitalwanderwegen

Sich selber etwas Gutes tun, den Kopf frei bekommen oder einfach nur die Natur genießen: dazu laden die neuen Vitalwanderwege in Kevelaer ein. Insgesamt gibt es vier verschiedene Rundwege zwischen 2,7 und 10,9 Kilometern, die alle am Solegarten St. Jakob starten und ausgeschildert sind.

Zur Eröffnung der Vitalwanderwege heißt die Wallfahrtsstadt Kevelaer alle Interessierten am Donnerstag, 7. Oktober, herzlich willkommen. Die Wanderung zum Kennenlernen der Wege startet um 15 Uhr am Empfangsgebäude im Solegarten St. Jakob. Mit dabei ist Dr. Nicolaus Prinz, ausgewiesener Experte für Gesundheitstourismus.

Anmeldungen sind bis zum 3. Oktober 2021 in der Tourist Information im Rathaus persönlich, per E-Mail an tourismus@kevelaer.de oder telefonisch unter 02832 / 122-808 möglich.

Wer noch mehr erfahren möchte, kann weitere Informationen auf der Website www.kevelaer-tourismus.de abrufen. Unter dem Menüpunkt „Service“ steht der Prospekt „Vitalwanderwege“ für Interessierte zum Download bereit. Dieser liegt auch in der Tourist Information sowie im Empfangsgebäude des Solegarten St. Jakob zur kostenfreien Mitnahme aus.