Stadtbeete bekommen frische Farbe

Ob im Frühjahr oder in der Herbstzeit – durch die Bereitstellung von Pflanzen der örtlichen Gartenbaubetriebe erblühen die Kevelaerer Beete auch im letzten Quartal des Jahres in abwechslungsreichen Farben. Ab Anfang Oktober können sich Bürger*innen und Besucher*innen von den neu bepflanzten Beeten inspirieren lassen.

Die Bepflanzung und die richtige Pflege der Beete wird von den Mitarbeitenden des städtischen Betriebshofes übernommen. „Für die zahlreiche Beteiligung der lokalen Gartenbaubetriebe an der Aktion ‚Kevelaer blüht auf‘ sind wir sehr dankbar,“ sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“.

Nicht nur im Sommer, auch im Herbst gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten für Beete, Balkone und den eigenen Garten. Die Pflanzenvielfalt bietet viel Spielraum, um die passende Bepflanzung für die eigenen Beete, Kübel und den Balkon auszuwählen.

In diesem Herbst dürfen sich Kevelaerer*innen und Gäste ab Oktober in den städtischen Beeten unter anderem freuen über: Calluna (Garden Girls, Beauty Ladies), Erica gracilis, Erica darleyensis, Erica aborea, Gaultheria procumbens (Scheinbeeren), verschiedene Sorten von Seggen (Carex brunnea, Carex oshimensis ‚Evergold‘ und Carex oshimensis ‚Evergreen‘, Carex morowii ‚Ice dance‘, Ficinia truncata ‚Ice Crystal‘), Festuca (glauca, ovina), Viola cornuta und Ficinia Truncata. Nicht nur die Kevelaerer Innenstadt lädt dann zu einem Spaziergang ein, auch in den Ortschaften zieht herbstliche Stimmung in die Beete ein.