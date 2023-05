Grüne weiter gegen (Spaß)Rundflüge

Die Kevelaerer Grünen versuchen weiterhin, die Durchführung von Hubschrauberrundflügen beim Kevelaerer Heißluftballon-Festival zu verhindern. Sie hatten bereits in den politischen Gremien darauf hingewiesen, dass sie diese Pläne ablehnen (das KB berichtete). Nun hat die Keveaerer Ratsfraktion einen Brief an den Grünen NRW Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer geschrieben. Darin bitten sie den Parteigenossen und Minister, seinen Einfluss zu nutzen, „um eine Ablehnung durch die Bezirksregierung zu fördern“. Eine Kopie erhält der Regierungspräsident Thomas Schürmann in Düsseldorf.

In dem Brief heißt es unter anderem: „Nach unseren Informationen muss für die Abweichung vom Flugplatzzwang ein besonderes Interesse vorliegen, um eine Ausnahmeerlaubnis und hiermit einhergehende Gefahren und/oder Belastungen (z.B. Lärmauswirkungen für Anwohner oder Beeinträchtigungen anderer Schutzgüter des LuftVG, wie Natur- und Landschaftsschutz) rechtfertigen zu können. Die Genehmigungsbehörde sollte zwischen der Beeinträchtigung der Bevölkerung durch Lärm und dem Sinn sowie der Notwendigkeit von (Spaß)Rundflügen nach pflichtgemäßem Ermessen abwägen. Dabei dürfen unserer Meinung nach Klimabelastung und -Verschlechterung durch sinnfreie C02-Immissionen durch überflüssige Hubschrauberflüge nicht unberücksichtigt bleiben.“