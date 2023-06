Erstes Kevelaerer Drehorgelfest

Zum ersten Mal findet vom 14. bis zum 16. Juli 2023 das kostenlose Kevelaerer Drehorgelfest statt, das ein beeindruckendes Spektakel für Musikliebhaber und Kulturinteressierte verspricht. Mit einer eindrucksvollen Anzahl von knapp 30 Drehorgelspielern und -spielerinnen im Alter von 18 bis 93 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet wird das Festival die einzigartige Welt der Drehorgelmusik zum Leben erwecken.

Seit 2017 gelten nicht nur die Königin der Instrumente, die Orgel, sondern auch ihre kleinen Schwestern, die Drehorgeln und ihre Musik durch die UNESCO als immaterielles Kulturerbe. Das Kevelaerer Drehorgelfest soll die Freude an der Drehorgel präsentieren und die kulturelle Bedeutung für alle Altersklassen erlebbar machen. Die Besucher und Besucherinnen werden die Möglichkeit haben, die vielfältigen Klänge aus den lochband- oder walzengesteuerten, rein mechanischen und teilweise historischen Drehorgeln zu erleben.

Stimmungsvolles Haus- und Mitsingkonzert

Zum Auftakt der Veranstaltung laden die Organisatoren am Freitagabend, 14. Juli 2023 ab 20 Uhr, zu einem stimmungsvollen Haus- und Mitsingkonzert in der Gaststätte Gelder Dyck. Schlager, Evergreens und Volkslieder wie „Lili Marleen“ oder „Griechischer Wein“ werden erklingen, begleitet von Texten zum Mitsingen, die auf eine Leinwand projiziert werden. Es verspricht ein mitreißendes Erlebnis zu werden, bei dem das Publikum gemeinsam in Erinnerungen schwelgen kann.

Am Samstagmorgen, 15. Juli 2023, werden die Drehorgler traditionsgemäß auch in den Straßen Kevelaers zu finden sein. Durch eine freundliche Ausnahmegenehmigung der Stadt Kevelaer im Zuge der Veranstaltung können die Besucher und Besucherinnen der Stadt die charmanten Klänge der Drehorgeln auch außerhalb der Konzertstätten genießen und einen Hauch von Nostalgie in den Straßen der Stadt erleben.

Ein Höhepunkt des Festivals ist das Konzert am Samstagnachmittag, von 17 Uhr bis ca. 18.30 Uhr, im idyllischen Solegarten. Hier werden die Drehorgelspielerinnen und -spieler ihre faszinierende Kunst präsentieren und die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrer einzigartigen Musik verzaubern. Bei Regen findet das Konzert im überdachten Forum Pax Christi auf dem Kapellenplatz mit freundlicher Genehmigung der Wallfahrtsleitung statt.

Am Sonntagvormittag, 16. Juli, werden die Drehorgelspieler in drei verschiedenen Pflegeheimen auftreten und die Seniorinnen und Senioren mit einem besonderen Konzert erfreuen. Diese herzerwärmende Geste zeigt, dass die Drehorgelmusik Menschen jeden Alters erreicht und ihnen Freude bringt.

Als krönenden Abschluss des ersten Drehorgelfestivals wird es am Sonntag um 16.30 Uhr ein außergewöhnliches Orgelkonzert in der eindrucksvollen Marienbasilika geben. Orgelbauer Wolfang Brommer und seine Frau Ina Gutsch werden unter anderem synchron an Orgel und Drehorgel spielen und so – wie auch die anderen Einzeldarbietungen – zeigen, wie kunstvoll das Musizieren mit verschiedenen Orgelarten sein kann. Zusätzlich wird Organist Elmar Lehnen an der historischen Seifert-Orgel spielen.

Eintritt frei, Spende für die Seifert-Orgel erbeten

Der Eintritt zu sämtlichen Konzerten und Auftritten ist kostenfrei. Spenden für die Restaurierung der Seifert-Orgel werden gerne entgegen genommen. Das erste Kevelaerer Drehorgelfestival verspricht ein einzigartiges Wochenende voller nostalgischer Musik, kultureller Begegnungen und besonderer Erlebnisse zu werden.