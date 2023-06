Restaurant im niederländischen Well „Brienen aan de Maas“ erhält einen Michelinstern Erneut mit Stern ausgezeichnet

/ von Kevelaerer Blatt

Chefkoch René Brienen freut sich über die hohe Auszeichnung für sein Restaurant. Foto: Rene de Boer

Wer auf der Webseite des weltweit renommierten Restaurantführers „Guide Michelin“ unter „Kevelaer“ nach einem mit Stern ausgezeichneten Restaurant in der Nähe sucht, bekommt eine Empfehlung für „Brienen aan de Maas“, direkt über die Grenze im niederländischen Well.

Auch in diesem Jahr gehört Chefkoch René Brienen wieder zu den Auserwählten, die von den strengen Experten des französischen Reifenherstellers einen Stern erhielten, so wurde jetzt bei der Präsentation in Amsterdam bekannt. René Brienen, der zuvor in Restaurants in Overloon und in Roermond kochte und dort bereits mit einem Stern ausgezeichnet wurde, gründete 2003 in Well zusammen mit seiner Frau Marja ein neues Restaurant und erhielt kurze Zeit später auch dort wieder den angesehenen Michelinstern.

„Es ist immer wieder schön, dass der Einsatz unseres Teams Anerkennung findet“, sagte René Brienen dem KB in Amsterdam. Besonders in der Spargelsaison kann sich Brienen kreativ entfalten. In den Niederlanden gilt er als Botschafter des beliebten Stangengemüses. „Und wir haben am vergangenen Wochenende erstmals auch wieder unsere Terrasse öffnen können“, erzählte er bei der Präsentation. Die Lage seines Restaurants, unmittelbar am Flussufer, sorgt für ein spezielles Ambiente, das auch Gäste aus Deutschland…