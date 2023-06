Fünf Wege führen nach Kevelaer

Der erste Sonntag im Juli ist bei allen Radfahrbegeisterten schon fest im Kalender verankert. Denn dann findet der „Niederrheinische Radwandertag“ statt – in diesem Jahr bereits zum 30. Mal. Unter dem Motto „Zeitreise – 30 Jahre Niederrheinischer Radwandertag“ werden im Jubiläumsjahr wieder viele attraktive Routen angeboten (das KB berichtete). Auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist wieder mit dabei und steht mit der Stempelstation im Solegarten St. Jakob. „Wir freuen uns auf den diesjährigen ‚Niederrheinischen Radwandertag‘ und wünschen allen Fahrradfans bereits heute viel Freude bei ihrer Tour“, betont Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Fünf Routen starten am Solegarten St. Jakob

Der Startschuss fällt am Sonntag, 2. Juli 2023, um 10 Uhr. Startpunkt in Kevelaer ist der Solegarten St. Jakob. Ausgestattet mit der sogenannten „Stempelkarte“ können Fans des Radfahrens allein in Kevelaer zwischen fünf verschiedenen Routen (Route 07, 12, 15, 16 und 17) wählen und begehrte Stempel sammeln. Wer zwei Stempel auf seiner Karte gesammelt hat und somit zu mindestens zwei verschiedenen Orten geradelt ist, kann an einer Tombola teilnehmen und einen von vielen attraktiven Preisen gewinnen.

Der Solegarten St. Jakob wird aber nicht nur zum Start ein Anziehungspunkt sein. Den ganzen Tag erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Teilnehmer können die parkähnliche Anlage mit Gradierwerk, Kneipp-Anlagen, Bibelgarten, Fitnessgeräten sowie Atemwegen erkunden. Mitarbeiterinnen des Kevelaer Marketing werden vor Ort sein, um Inspiration für den nächsten (Fahrrad-)Urlaub in Kevelaer und der Umgebung zu geben. Wer Lust hat, darf hier auch gerne sein Glück beim Dreh des Glücksrads versuchen und tolle Gewinne mit nach Hause nehmen. Die Kevelaerer Mobilitätsmanagerin Mara Ueltgesforth informiert über die Möglichkeit der Lastenradförderung und die kostenlosen Leih-Lastenräder. Für das Projekt „Museum goes to School“ steht Museumspädagogin Indra Peters Rede und Antwort. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Restaurants „Venga“, welches sich direkt gegenüber vom Gradierwerk befindet. Die Sonnenterrasse bietet sich ideal dazu an, einen ereignisreichen Tag mit einem Sundowner ausklingen zu lassen.

Gemeinsames Vergnügen

Mitmachen können Radfans aller Altersklassen, denn die Routen sind bewusst unterschiedlich lang gewählt. Familien kommen ebenso auf ihre Kosten wie die älteren Generationen. Denn das Motto ist olympisch: Dabei sein ist alles. Es geht nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um ein gemeinsames Vergnügen im Freien mit ganz viel Spaß und guter Laune. Wer unsicher bei der Routenwahl ist, lässt sich einfach von dem Team des Kevelaer Marketings beraten. Alle Routen stehen als Download und GPX-Tracks auf der Internetseite von Niederrhein Tourismus zur Verfügung. Ein spezieller Faltplan mit allen Routen ist in der Tourist Information und im Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob erhältlich.