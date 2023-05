Radwandertag feiert kleines Jubiläum

Er gilt als das größte Radsportevent seiner Art in Deutschland: der Niederrheinische Radwandertag (NRWT). Jeweils am ersten Sonntag im Juli steigen rund 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu aufs Rad. In diesem Jahr wird in kleines „Jubiläum“ gefeiert: Bereits zum 30. Mal geht der NRWT über die Bühne. Und so lautet das Motto „Zeitreise“.

Jährlich rund 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

„Der Niederrheinische Radwandertag ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Die jährlich rund 30.000 Teilnehmer machen deutlich, wie populär das Radfahren in unserer attraktiven Region ist und bestätigt ganz nebenbei, welch große wirtschaftliche Bedeutung der Tourismus am Niederrhein hat“, sagt der Heinsberger Landrat Stephan Pusch, Aufsichtsratsvorsitzender der Niederrhein Tourismus GmbH. Gemeinsam mit Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin von Niederrhein Tourismus, und Claire Neidhardt, Fachbereichsleiterin Stadtmarketing in Krefeld, stellte er das Programm vor.

Auch Kommunen aus den Niederlanden

62 Kommunen, davon vier aus den Niederlanden, beteiligen sich mit insgesamt 90 Routen am Radwandertag. Sie sind zwischen sieben und 79 Kilometer lang. Spezielle Themenrouten sind etwa Tim Berresheims Bilderreise im Kreis Heinsberg, die Route der Industriekultur im Kreis Wesel oder die Mühlenradtour rund um Kempen. Auch viele familienfreundliche Spielplatzrouten beinhaltet das Programm. Alle Touren und Startplätze finden sich unter www.niederrhein-tourismus.de/radwandertag sowie auf einem speziellen Faltplan, der bei NT und allen teilnehmenden Kommunen ab Ende Mai erhältlich ist.

Dass der Radwandertag sich einmal zu einem solch großen Event entwickeln würde, hatte bei der ersten Veranstaltung 1992 sicher niemand erwartet. Damals fiel der Startschuss in der Stadt Krefeld, die gemeinsam mit Viersen, Kempen, Tönisvorst und Grefrath den Radwandertag ins Leben gerufen hatte. 2300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden damals gezählt. Immer mehr Kommunen kamen dazu, der Radwandertag wurde bis in die Niederlande ausgeweitet. „Die Stadt Krefeld freut sich, dass der vor 30 Jahren initiierte Niederrheinische Radwandertag zur festen Größe im Veranstaltungskalender am Niederrhein geworden ist“, sagt Claire Neidhardt, Fachbereichsleiterin Stadtmarketing in Krefeld.

Heute reisen viele Menschen von weit her an, um bei diesem von den Sparkassen am Niederrhein gesponserten Familienevent dabei zu sein. „Der Radwandertag ist immer wieder eine gute Gelegenheit, unsere wunderschöne Region zwischen Rhein und Maas kennen zu lernen“, sagt NT-Geschäftsführerin Martina Baumgärtner. 2017 hat die Niederrhein Tourismus GmbH die Gesamtkoordination des Großevents übernommen.

Neues Logo zum Jubiläum

Zum Jubiläum wurde ein neues Logo entwickelt, das sich an die Dachmarke von Niederrhein Tourismus anlehnt. Speziell zum diesjährigen NRWT wird auch ein Wochenendarrangement „Zeitreise – 30 Jahre Niederrheinischer Radwandertag“ angeboten.

An den Start- und Zielorten sorgen Imbiss- und Getränkestände für die Versorgung der ,Pedalritter‘, unterwegs finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viele Einkehrmöglichkeiten, um sich zu stärken. Und für die Radfahrerinnen und Radfahrer gibt es sogar etwas zu gewinnen. Sie nehmen an einer zentralen Tombola mit vielen hochwertigen Preisen teil.

Wer sein eigenes Fahrrad nicht mitbringen möchte, kann auf das „NiederrheinRad“ zurückgreifen. Die apfelgrünen Räder können an rund 30 Stationen ausgeliehen werden. Übrigens auch in der E-Bike-Variante. Informationen dazu findet man im Internet.