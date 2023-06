Präventionskampagne im Straßenverkehr

Seit vielen Jahren klebt die Verkehrswacht Kreis Kleve e.V. jährlich die neuen Landstraßenplakate des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) auf ihre sechs im Kreis Kleve verteilten Plakatständer. Auch in diesem Jahr haben sich die Verkehrswachtler Peter Baumgarten und Dorothea Kriwiz mit den zwei Verkehrskadetten Fabian und Julia, mit Leiter, Flitscher und aktuellen Plakaten auf den langen Weg gemacht, um Autofahrer im Kreis Kleve auf die Gefahren hinzuweisen.

Zahl der Unfälle im Kreis Kleve ist gestiegen

„In den letzten beiden Jahren sind die Unfallzahlen mit schweren Verletzten im Kreis Kleve gestiegen. Umso wichtiger ist es, alle Möglichkeiten zu nutzen, diesem Trend entgegenzuwirken.“ So Baumgarten, 1. Vorsitzender des Vereins. „Dabei sind die Plakate nur ein kleiner Teil unserer Präventionsarbeit.“

1.498 Menschen kamen 2021 auf Landstraßen ums Leben

Deutschlandweit kamen im vorletzten Jahr 58,5 Prozent aller Getöteten im Straßenverkehr auf Landstraßen ums Leben. Das waren mit 1.498 Menschen, fast doppelt so viele wie in Ortschaften und sogar fünfmal so viele wie auf Autobahnen. Hinzu kamen noch rund 22.000 Personen mit schweren Verletzungen. Der DVR ruft deshalb unter dem Motto „Fahr sicher!“ zu verantwortungsbewusstem Fahren auf Straßen außerorts auf. Kern der neu aufgelegten Kampagne sind vier bunte Plakate mit einprägsamen Botschaften, die bundesweit direkt an Landstraßen aufgestellt werden und so auf einige der häufigsten Fehlverhalten bei Landstraßenunfällen aufmerksam machen: unangepasste Geschwindigkeit, Alkohol am Steuer, risikoreiches Fahren sowie Ablenkung.

Die Landstraßen-Kampagne wird seit 2021 gemeinsam mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) durchgeführt, um so für die Gefahren auf Landstraßen zu sensibilisieren.