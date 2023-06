Lesen lernen heißt leben lernen

Das Leben ist nicht ungefährlich, wenn man so neugierig ist, wie Schirmel, der Frosch. Da ist es ein Glück für ihn, einen Freund wie Oderich, den Raben zu haben, der für einen da ist, wenn man krank ist und Fieber hat, wenn man fliegen lernen möchte oder wenn man im Dunkeln Angst hat. Der „Inner-Wheel-Club Geldern“ verschenkte im Februar und Mai dieses Jahres in Kevelaer über 250 Exemplare des Erstlesewerkes „Schirmel und Oderich“ von Guido Kasmann, einem Kinderbuchautor aus der Region, der selbst einmal Grundschullehrer war.

In den Eingangsklassen der Hubertus- und der Antoniusschule, den Grundschulen in Wetten und Twisteden erschienen Mitglieder des Clubs und verteilten die Bücher an die Kinder, die sie am Ende des Leseförderprojektes behalten dürfen. Auch die Lehrkräfte waren sehr erfreut, denn die Unterrichtsreihe wurde durch ein gut gestaltetes Lehrerhandbuch ergänzt. Die Bilder der persönlichen Übergabe sprechen für sich – viele strahlende Augen. „Gerade nach Veröffentlichung der neuen Schulstudien und dem Bekanntwerden des schlechten Abschneidens vieler Kinder bezüglich ihrer Lesekompetenz sind wir besonders froh, dass wir ein bisschen zur Lesefreude und Leseübung in Kevelaer beitragen können“, heißt es aus dem Inner-Wheel-Club. Er gehört zu einem weltweiten Netz von Frauen, die sich besonders der Kinder- und Frauenförderung verschrieben haben.

Nun bereiten sich die Damen des Inner-Wheel-Clubs Geldern auf ihren großen, traditionellen Basar Ende November im Bühnenhaus in Kevelaer vor. Der Erlös geht zu 100% in soziale Projekte für Kinder und Frauen vor Ort, in der Region und auch in Indien. Unter anderem werden der Mittagstisch der Caritas im Barbaragebiet in Geldern, die Frühförderstelle in Kevelaer, das Frauenhaus in Kleve, die Schlafstelle für obdachlose Frauen in Düsseldorf und das Karunai-Mädchen-Projekt in Indien aus Straelen gefördert.