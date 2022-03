Fast 1.500 Neuinfektionen innerhalb eines Tages

Am heutigen Freitag, 18. März 2022, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 54.193 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Donnerstag 1.467 neue Infektionen gemeldet. Dieser Wert stellt den bisher größten Zuwachs von Fällen innerhalb eines Tages in der andauernden Pandemie dar.

Von den 54.193 Indexfällen sind 2.003 in Bedburg-Hau, 4.876 in Emmerich am Rhein, 6.720 in Geldern, 5.109 in Goch, 2.093 in Issum, 3.075 in Kalkar, 2.092 in Kerken, 4.999 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 8.498 in Kleve, 1.664 in Kranenburg, 3.657 in Rees, 1.040 in Rheurdt, 3.174 in Straelen, 1.245 in Uedem, 1.493 in Wachtendonk, 2.303 in Weeze. 170 Indexfälle befinden sich aktuell in Bearbeitung und werden nach vollständigem Abschluss des Verfahrens einer Kommune zugeordnet. Diese Fälle sind bei der aktuell ermittelten 7-Tage-Inzidenz bereits eingerechnet.

Von den insgesamt 54.193 bestätigten Corona-Fällen gelten 40.097 als genesen; 304 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 81 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 1.397,7.

Fr., 18.03. – 1.397,7

Do., 17.03. – 1.245,9

Mi., 16.03. – 1.274,9

Di., 15.03. – 1.404,1

Mo., 14.03. – 1.240,2

So., 13.03. – 1.270,2

Sa., 12.03. – 1.277,8

Fr., 11.03. – 1.167,8