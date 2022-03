Auf den Spuren der ersten Pilger*innen

Im Jahr 1642 machte sich in Rees die erste Prozession auf den Weg nach Kevelaer. Seitdem pflegen viele Gläubige diese Tradition. Und auch in diesem Jahr werden sich wieder viele Menschen aus Kevelaer gemeinsam auf die Spuren der ersten Pilger*innen begeben und sich am 2. April 2022 von Rees aus zu Fuß auf den Weg zum Gnadenbild machen.

Es besteht die Möglichkeit, den Weg zum Gnadenbild in Rees zu beginnen oder in Uedem oder Kervenheim zur Pilgergruppe dazu zu stoßen. Wer möchte, kann auch nur das letzte Stück des Weges von der Lindenstraße / Ecke B 9 mitgehen.

Der Tag beginnt um 8 Uhr mit der Abfahrt nach Rees (Bus). Treffpunkt dafür ist der Peter-Plümpe-Platz. Um 8.45 Uhr startet das Programm mit einem geistlichen Impuls in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Rees. Um 11 Uhr steht eine Pause in Kehrum, um 13 Uhr die Mittagspause in Uedem auf dem Plan. Anschließend folgt um 14 Uhr ein geistlicher Impuls und um 15 Uhr eine Pause in Kervenheim. Um 15 Uhr ist zeitgleich die Abfahrt vom Peter-Plümpe-Platz aus nach Kervenheim geplant für diejenigen, die dort hinzustoßen wollen. Um 15.30 Uhr folgt ein geistlicher Impuls in der Pfarrkirche St. Antonius Kervenheim. Für 17.30 Uhr ist die Ankunft an der Lindenstraße / Ecke B 9 geplant, um 17.45 Uhr wollen die Pilger*innen dann am Gnadenbild ankommen.

Für die Teilnahme ab Rees (27 Kilometer) fallen Kosten in Höhe von 15 Euro pro Person an (Busfahrt, Fähre, Kaffeetrinken, Mittagessen). Wer ab Kervenheim teilnehmen möchte (7 Kilometer), muss lediglich 2 Euro für die Busfahrt entrichten. Für Kinder bis 14 Jahre ist die Teilnahme kostenlos.

Die Anmeldung und Bezahlung ist bis Dienstag, 29. März 2022, an der Pforte des Priesterhauses in Kevelaer möglich. Es sind die an diesem Tag gültigen Corona-Regeln (auch für Busfahrten und Gastronomie) zu beachten.