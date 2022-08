„Bestattungen Kamps“ eröffnet neues Haus am Gewerbering und plant Firmenübergabe Familienunternehmen in vierter Generation

Vor dem Neubau am Gewerbering 48: Thorben Kamps (li.) wird das Kevelaerer Traditionsunternehmen Bestattungen Kamps von seinem Vater Jean Kamps übernehmen. Foto: DH

Vor 38 Jahren hat der heutige Bestatter, quasi von einem Tag auf den anderen, das 1908 in Kevelaer gegründete Traditionsunternehmen „Bestattungen Kamps“ an der Bahnstraße 20 von seinem Vater übernommen. Nun will er es – nicht von einem Tag auf den anderen, sondern behutsam – in die Hände seiner Kinder legen. Denn er weiß: Das Vertrauen, das die Kevelaererinnen und Kevelaerer in das Familienunternehmen aufgebaut haben, wollen sie weiter ausbauen.

Im Laufe der Jahre hat sich das Bestattungswesen stark gewandelt. Zählten einst noch Schreinerei und Möbelbau sowie -handel zum Portfolio der Firma, haben die insgesamt sieben Mitarbeitenden heute mit Bestattungsmodalitäten und -formalitäten und der Organisation diverser Fremdleistungen zu tun. Ständige Erreichbarkeit, Full Service – immer vor dem Hintergrund, dass sich die Menschen, die zu ihnen kommen, um einen geliebten Angehörigen zu bestatten, in einer Ausnahmesituation befinden. Doch das ist nicht der einzige Wandel: Längst ist die klassische Beisetzung im Sarg auf einem Friedhof nicht mehr unbedingt die Regel. Urnen, Friedwälder und andere Möglichkeiten sind hinzugekommen, die Verstorbene sich noch zu Lebzeiten vielleicht sogar selbst gewünscht haben.

Und schließlich haben sich auch die Möglichkeiten des Abschiednehmens verändert. Längst ist die kühle Kapelle auf dem städtischen oder Gemeindefriedhof vielen Angehörigen zu unpersönl…