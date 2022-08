Hannes Selders feierte am 10. August seinen 75. Geburtstag Er verschrieb sich der Politik

Hannes Selders (r.) und Heinz Paal, damals noch Stadtdirektor, 1992 vor einem Stadtmodell im Ratssaal. Foto: Delia Evers

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Hannes Selders

Hannes Selders hatte sein privates und berufliches Feld bestellt, ehe er in die Kommunalpolitik einstieg – und rund 45 Jahre blieb. Er wurde Büroleiter eines Vermessungsunternehmens in Geldern, schloss sich den Bürgerschützen an und engagierte sich in der DLRG, u.a. 20 Jahre lang als Bezirksvorsitzender. Die Lebensretter zeichneten ihn mit dem Ehrenkreisvorsitz und dem nur selten vergebenen Verdienstabzeichen in Gold des DLRG-Landesverbands aus. Am 10. August 2022 feierte Hannes Selders nun eher still seinen 75. Geburtstag.

Der Kevelaerer war mit sechs Geschwistern als Sohn des Metzgermeisters Ludwig Selders und seiner Frau Gerta in der Marienstadt aufgewachsen. Eine prägende Zeit in einfachsten und damit schwierigsten Verhältnissen. Die Mutter machte sie für ihre Kinder erträglich.

Hannes Selders hatte eine überschaubare Zukunft vor sich, als er 1979 zum ersten Mal Mitglied des Stadtrats von Kevelaer wurde. Seine Parteifreunde von der CDU übertrugen ihm 1983 den Vizevorsitz im Stadtverband und machten ihn im Jahr darauf zum Vorsitzenden der CDU-Fraktion. Er folgte Hans Broeckmann nach, der die „Seinen“ eher lässig geführt hatte. Selders hielt es anders. Besonders in seinen ersten Jahren galt er als straff leitender Vormann mit bisweilen eigensinniger Führung.

Selders wusste Bescheid

Selders arbeitete sich mit Disziplin bis in letzte Details politischer Themen ein. Wenn einer umfassend Bescheid wusste, d…