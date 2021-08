Petra Gavaz und Ivano Bortot geben ihr Eiscafé „Europa“ am Kapellenplatz auf „ Es war eine Ehre für mich “

Am 10. Oktober ist für Petra Gavaz und Ivano Bortot im Eiscafé „Europa“ Schluss. Foto: eg

„Ich kann gar nicht fassen, dass meine Zeit hier vorbei ist.“ Der Abschied fällt Petra Gavaz sichtlich schwer. Nach 29 Jahren unter ihrer Leitung gibt sie das Eiscafé „Europa“ am Kapellenplatz auf. Gemeinsam mit ihrem Mann Ivano Bortot wird die 55-Jährige sich in Italien zur Ruhe setzen. Damit geht eine Ära in Kevelaer zu Ende. Im kommenden Jahr wäre das Lokal 50 Jahre in Familienbesitz gewesen. Ein*e Nachfolger*in ist bisher nicht gefunden.

An ihre erste Zeit in Kevelaer erinnert sich Petra Gavaz noch genau. Schon als kleines Mädchen war das Eiscafé ihrer Eltern am Kapellenplatz quasi ihr zweites Zuhause. Mit 14 Jahren begann die gebürtige Ahrweilerin, dann auch selbst mit anzupacken. „Ich kenne Generationen und Generationen“, sagt Gavaz heute. 41 Jahre lang ist das Lokal inzwischen ihre berufliche Wirkungsstätte. 1992 übernahm sie das Eiscafé von ihren Eltern. Mit ihrem Mann Ivano, der das Eis auch heute noch selbst herstellt, bildet sie ein eingespieltes Team – das sich nun allerdings an einem Wendepunkt im Leben sieht.

Die Gesundheit im Fokus

Seit zwei Jahren denken die beiden bereits über die Aufgabe des Lokals nach. In diesem Jahr sei dann die endgültige Entscheidung gefallen, sagt Gavaz. Ein Geheimnis um den Grund für diesen Schritt macht die 55-Jährige nicht. Nach mehr als 40 Jahren Arbeit in der Gastronomie sende der Körp…