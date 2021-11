Erster Verdacht auf Omikron-Variante im Kreis Kleve

Am heutigen Montag, 29. November 2021, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 16.281 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Sonntag 26 neue Infektionen gemeldet.

Von den 16.281 Indexfällen sind 634 in Bedburg-Hau, 1.666 in Emmerich am Rhein, 2.101 in Geldern, 1.555 in Goch, 560 in Issum, 653 in Kalkar, 495 in Kerken, 1.402 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer (7-Tage-Inzidenz: 275,9), 2.575 in Kleve, 597 in Kranenburg, 909 in Rees, 226 in Rheurdt, 869 in Straelen, 295 in Uedem, 351 in Wachtendonk, 710 in Weeze. 683 Indexfälle befinden sich aktuell noch in Bearbeitung und konnten noch keiner Kommune zugeordnet werden.

Bei einem Indexfall in Rees besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion mit der neuen Omikron-Variante. Die Person reiste mit ihrem Partner am 23. November 2021 von Johannesburg (Südafrika) nach Frankfurt am Main, hat Krankheitssymptome und wurde PCR-positiv getestet. Das Ergebnis der Sequenzierung wird in einigen Tagen erwartet. Alle Kontaktpersonen – auch alle vollständig immunisierten – wurden vorsorglich unter Quarantäne gestellt.

Von den insgesamt 16.281 bestätigten Corona-Fällen gelten 14.392 als genesen; 225 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 44 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 275,2.

Mo, 29.11. – 275,2

So., 28.11. – 285,4

Sa., 27.11. – 313,2

Fr., 26.11. – 301,7

Do., 25.11. – 288,0

Mi., 24.11. – 287,3

Di., 23.11. – 249,7

Mo, 22.11. – 210,5

Aktuell befinden sich insgesamt 1.298 Personen in häuslicher Quarantäne.