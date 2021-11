In diesem Jahr gab es zwei feierliche Anlässe auf einmal: 550 Jahre Friedhofskapelle und 450 Jahre eigene Pfarrei Viele Jahre Kirchenhistorie in Twisteden

Die alte Kirche. Foto: Michaela Winkels

Am 19. September 2021 wurden anlässlich der in diesem Jahr verkleinerten Dorfkirmes in Twisteden zwei Jubiläen gefeiert: Seit 550 Jahren gibt es die Friedhofskapelle, seit 450 Jahren ist Twisteden eine eigene Pfarrei. Michaela Winkels vom Gemeindeausschuss hat anlässlich des Doppeljubiläums u.a. aus den handschriftlichen Aufzeichnungen von Pastor August Hegenkötter in vielen Stunden Arbeit eine ausführliche Chronik verfasst, die seit dem Jubiläum in der neuen Kirche zu sehen ist. Anhand von alten Bauplänen hat ihre Tochter Lena Winkels, die im Masterstudiengang Architektur studiert, ein Modell der alten Kirche angefertigt, das zum Jubiläum auch in der neuen Kirche zu sehen war. Beiliegend einige Eckdaten der beiden Jubiläen.

1471 wurde die alte Kirche als einfacher frühgotischer Backsteinbau auf dem Friedhof erbaut und dem hl. Quirinus geweiht. Reliquien des hl. Quirinus wurden der Kirche durch die Äbtissin des Quirinusstiftes in Neuss geschenkt. Twisteden und Kleinkevelaer gehörten zur Gründungszeit noch zur Pfarrei Walbeck und wurden von den dortigen Seelsorger*innen versorgt.

Selbstständigkeit

1571, genau 100 Jahre nach Gründung der Kirche, wurde Twisteden von der Pfarrei Walbeck getrennt und vom damals zuständigen Bischof von Roermond zur selbstständigen Pfarrei erhoben. Ein Pastor konnte ins Dorf ziehen und war nur für die Twistedener*innen da.

1722 wurde aus Platzmangel die Kirche durch einen Anbau des Chores um das Doppelte vergrößert und 1790 mit einer Sakristei ergänzt. In dieser Zeit…