Nervenkitzel, Spannung und Grauen

Am Dienstag, 22. November 2022, um 20 Uhr, verwandelt sich das Konzert- und Bühnenhaus in einen Ort des Grauens. Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel bringt mit „Liebes Kind“ einen spannenden Thriller in die Wallfahrtsstadt Kevelaer. Das Stück ist die Adaption des ersten Romans der jungen deutschen Autorin Romy Hausmann, mit dem sie direkt einen aufsehenerregenden, internationalen Bestseller geschaffen hat. Das Landestheater entrollt vor dem Publikum Schritt für Schritt ein emotionales, schockierendes und zugleich tief berührendes Panorama.

Eine fensterlose, abgelegene Hütte im Wald. Das Leben von Lena und das ihrer beiden Kinder folgt strengen Regeln. Dabei werden die Einnahme von Mahlzeiten, jegliche Lernzeiten, Toilettengänge streng nach Vorschrift eingehalten. Jahrelang versorgt der Vater seine Familie mit allem, was sie zum Überleben benötigt, beschützt sie vor den Gefahren der Welt da draußen, koste es, was es wolle. Seine Vorgaben sind brutal und gnadenlos.

Der Albtraum geht richtig los, als der Familie eines Tages die Flucht gelingt. In dem Bestreben, sich mit aller Macht das zurückzuholen, was ihm gehört, umkreist der Vater lauernd seine Opfer. Um sein Ziel zu erreichen, ist ihm jedes Mittel recht. Dabei kommt er seinen Opfern immer näher …

Eintrittskarten für den hoch spannenden Thriller können in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses, oder per Telefon unter 02832 122-991, erworben werden.