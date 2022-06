Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22. Juni 2022) in ein Gartenhäuschen auf einem Grundstück an der Neustraße eingedrungen, indem sie ein Vorhängeschloss an der Tür der Hütte knackten. Anschließend entwendeten die Täter ein oliv-grünes Damen-Pedelec der Marke Velo de Ville aus dem Gartenhäuschen und flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.